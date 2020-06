vor 9 Min.

Familienpaten schaffen Atempausen

Kinderschutzbund stimmt in Thannhausen auf das Konzept ein

Aufgrund der aktuellen Coronasituation hat die geplante Schulung für Frühjahr 2020 des Kinderschutzbundes Günzburg für neue Familienpaten bisher leider nicht stattfinden können.

Nun ist geplant, dass an zwei Abendterminen in der Familieninsel Thannhausen Gelegenheit besteht, kleine „Schmankerl“ der Schulung für Familienpaten vorab kennenzulernen. Das heißt, dass einzelne Themen so aufbereitet werden, dass die Teilnehmer konkrete Situationen miterleben können, um einen Eindruck des Konzepts der Unterstützung durch Familienpaten zu erlangen.

Die Koordinatorin des Angebots Familienpaten für den Landkreis Günzburg, Tina Wowra, führt die „Schmankerl“-Abende gemeinsam mit Geschäftsführerin Dorothea Gimpert durch. Wer neugierig geworden ist, ist zu den „Schmankerl“-Abenden am Mittwoch, 24. Juni und Dienstag, 7. Juli von 17 bis 19 Uhr in den Räumen der Familieninsel Thannhausen, Max-Planck-Straße 2, eingeladen.

Im Moment plant der Kinderschutzbund die Durchführung der 36-stündigen Schulung für neue Familienpaten in den Sommermonaten. Wer sich für das Angebot interessiert, kann gerne unter familienpaten@ksb-gz.de mit der Koordinatorin der Familienpaten, Tina Wowra, 08221/2785901 (Büro) in Kontakt treten. Hier kann man sich auch für die beiden Abende anmelden. Diese sind thematisch nicht aufeinander aufbauend und können gerne einzeln besucht werden. Aufgrund der leichteren Planung bezüglich notwendiger Hygienevorkehrungen bittet Tina Wowra um telefonische Anmeldung. Auf der Homepage unter www.kinderschutzbund-guenzburg.de erhalten Sie umfassende Informationen zum Angebot Familienpaten. (zg)

