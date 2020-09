00:32 Uhr

Feuerwehrhäuser erhalten Schließanlagen

Die Wehren Aletshausen und Winzer werden damit ausgestattet. Was außerdem besprochen wurde

Von Karl Kleiber

Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Aletshausen im Musikerheim in Gaismarkt wurde einstimmig beschlossen, dass die Feuerwehrhäuser in Aletshausen und Winzer mit elektronischen Schließanlagen ausgestattet werden. Die vier Zylinder und dreißig Schlüssel werden laut Angebot gut 2400 Euro kosten. Des Weiteren wurden drei Bau-Voranfragen und ein Bauantrag behandelt und beschieden.

Wie Bürgermeister Georg Duscher einleitend sagte, seien viele Schlüssel der Feuerwehr-Gerätehäuser von Aletshausen und Winzer im Umlauf und niemand wisse mehr genau, wer einen besitze. Um mehr Überblick und Sicherheit zu bekommen, sollen die beiden Häuser nun mit Schließanlagen ausgestattet werden, da Fahrzeuge und Ausrüstung in den Gerätehäusern doch recht wertvoll und schutzwürdig seien.

Er habe vier Angebote von Fachfirmen eingeholt und den Entschluss gefasst, elektronische Zylinder (drei für Aletshausen, einen für Winzer) und dreißig elektronische Schlüssel anzuschaffen, diese seien kopierbar und können bei Verlust jederzeit gesperrt oder gelöscht werden. Sollten sich die Anlagen bewähren, wolle man Zug um Zug alle öffentlichen Gebäude umrüsten. So werde auch innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Krumbach verfahren, äußerte sich Duscher weiter. „Solche Anlagen bringen Kontrolle und Sicherheit“. Mit 13:0 wurde der Kauf beschlossen.

Für den Lindenweg von Aletshausen kam die Bau-Voranfrage zur Errichtung eines Einfamilienhauses mit Carport. Dazu bräuchte der Bauherr eine Befreiung wegen der Kniestockhöhe. Statt eines Giebeldaches ist ein Flachdach vorgesehen. Für die Stützmauer zum Nachbargrundstück benötigt er ebenfalls eine Befreiung. An das 10,25 Meter auf 8,28 Meter große Wohngebäude wird ein Carport angebaut. Im Anschluss an diesen kommt eine Fertiggarage. Östlich des Musikerheimes von Gaismarkt plant ein einheimischer Unternehmer auf seinem geräumigen Grundstück den Neubau einer Schreinerei mit Büro- und Ausstellungsräumen samt Lagerhalle. Dazu hat er zwei Bau-Varianten ausarbeiten lassen. Das einstöckige Gebäude in L-Form soll entweder 41 auf 37 Meter oder 53 auf 25 Meter groß werden. Es soll ein flaches Giebeldach bekommen. Die Zufahrt ist gesichert. Erschließung und Änderungen des Flächennutzungs- sowie des Bebauungsplans muss ausschließlich der Bauherr finanziell tragen.

Ein Bauherr aus Waltenhausen plant in der Krumbacher Straße 60 in Aletshausen ein weiteres Wohnhaus in der Größe von 8 auf 9,7 Metern samt einem vier mal acht Meter großem Carport zu errichten. An der östlichen Grundstücksgrenze ist ein Parkstreifen für drei Fahrzeuge vorgesehen. Der Bürgermeister begrüßte das Vorhaben, denn dadurch gebe es eine Verdichtung im Dorf, was gewünscht sei und es würden Flächen auf der grünen Wiese geschont. Den drei Bauvorhaben wurde jeweils einstimmig das gemeindliche Einvernehmen erteilt.

Duscher gab bekannt, dass ein Thannhausener Unternehmer „Am Riedweg“ in Richtung Derndorf in der Gemarkung Winzer Kies abbauen will. Die Abbaufläche umfasse 4,8 Hektar des sechs Hektar großen Grundstückes. Es sollen rund 630000 Tonnen Kies abgebaut werden, teilte das Landratsamt weiter mit, das ein Plan-Feststellungs-Verfahren einleiten wird. Es hat die Gemeinde um eine Stellungnahme gebeten.

Der Bürgermeister äußerte, dass ein Vertrag über die Instandhaltung der Gemeindewege abzuschließen sei, die das Unternehmen zur Kiesabfuhr benutze. Diesen habe der Bauunternehmer bereits zugesichert.

Das Landratsamt hat die Gemeinde gebeten, zwanzig künstliche Schwalbennester zu kaufen, um den geschützten Mehlschwalben weiter eine Nistmöglichkeit zu geben.

Grund ist, dass in Haupeltshofen ein landwirtschaftliches Gebäude abgebrochen wird, an dem sich mehrere Nester der immer weniger werdenden Vögel befinden. Nach längerer Diskussion entschlossen sich die Räte mit 12:1 für den Kauf von zehn Nestern, die 400 Euro kosten werden.

Gerhard Gossner, ehemaliger Dritter Bürgermeister, machte den humorvollen Einwurf, man solle im Gemeindeblatt „Nestpaten“ suchen.

