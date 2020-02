16:00 Uhr

Fischer will Krumbach mit Dynamik weiter voranbringen

Zwölf Jahre ist Bürgermeister Hubert Fischer (JW-OL) im Amt. Er spüre eine „große Dynamik“ in sich, die anstehenden Aufgaben weiter anzugehen.

Amtsinhaber Hubert Fischer sagt, dass die Stadt einen regelrechten „Lauf“ habe. Welche Themenfelder er angehen möchte.

Von Peter Bauer

Drei Kandidaten im Alter von 53 Jahren, deren Leben intensiv mit Krumbach verbunden ist, die sich gegenseitig gut kennen: Das ist sozusagen die besondere „Gefühlslage“ der anstehenden Bürgermeisterwahl. Natürlich ist das auch ein Thema im Gespräch mit Bürgermeister Hubert Fischer. Doch Fischer ist keiner, der sich mit „Gefühlslagen“ dieser Art lange beschäftigt. Er blickt auf ein Blatt auf seinem Tisch, eine Sammlung all dessen, was er in seiner Zeit als Bürgermeister auf den Weg gebracht hat.

„29 Straßen ausgebaut, sieben Baugebiete erschlossen, vier Straßenbrücken, sechs Fußgängerbrücken“, ... Sanierung, Erweiterung und Neubau unter anderem von Grundschule, Kita Maria Hilf, des Kinderzentrums Krumbach, des Freibades, der Wohnanlage Hopfenweg, des Bürgerhauses Hürben. Und „es geht weiter“, sagt Fischer. „Wir haben Projekte ohne Ende“, Krumbach habe einen „echten Lauf“.

Der heutige Bürgermeister Hubert Fischer im Jahr 1968 am Hochfeld. Im Hintergrund das Krumbacher Freibad. Bild: Sammlung Fischer

Und diesen „echten“ Lauf möchte er weiter maßgeblich gestalten und begleiten. Die Innenstadtentwicklung beispielsweise sei auf einem hervorragenden Weg, dafür stehe auch die geplante Ansiedlung des Müller-Marktes. Immer wieder spreche er auch mit Fremden, die zu Gast in Krumbach sind oder auch Menschen, die nach Krumbach zurückkehren. Ihre Kommentare seien nahezu einhellig. Krumbach habe sich „super“ entwickelt.

2008, als Fischer bei der Bürgermeisterwahl seinen „Hut in den Ring warf“, war er krasser Außenseiter. Mit rund 58 Prozent gewann er die Stichwahl überraschend klar. 2008 war auch Gerhard Weiß, CSU, Fischers langjähriger politischer und auch persönlicher Wegbegleiter, als Bürgermeisterkandidat im Gespräch. Weiß hätte doch schon 2002 kandidieren können, sagt Fischer. „Und da hätte ich ihn unterstützt.“

Doch 2008 begann sich das politische Leben der beiden auseinanderzuentwickeln. Fischer wurde Bürgermeister, „seiner“ Gruppierung JW-OL gehören im Rat aber nur fünf von 24 Räten an. Das, was man „Hausmacht“ nennt, habe er nie gehabt, erklärt Fischer. Im Rat sei er auf die Unterstützung der anderen Parteien und Gruppierungen angewiesen. Und da habe man doch, auch mit maßgeblicher Zustimmung der CSU, gemeinsam viel auf den Weg gebracht.

Fischer: „Ich versteh‘s nicht“

Jetzt die Kandidatur von Weiß? „Ich versteh’s nicht“, sagt Fischer. Seit 2014 gehört Fischer auch dem Kreistag an. Er ist Vorsitzender des Verbandes mittelschwäbischer Kraftfahrzeuglinien, im Vorstand des Kommunalen Prüfungsverbandes, er gehört (unter anderem zusammen mit Josef Brandner) dem bayerischen Zukunftsrat für den Öffentlichen Personennahverkehr an. Von dem zunehmenden Fachwissen, das mit diesen Tätigkeiten verbunden sei, profitiere er auch in seiner Arbeit als Bürgermeister.

Und für die kommenden Jahre hat sich Fischer noch so einiges vorgenommen. Unter anderem weiterer Ausbau der Kita-Plätze, Digitalisierung von Schulen und Verwaltung, bei der Innenstadtentwicklung den eingeschlagenen Weg fortsetzen, die Rahmenbedingungen für Unternehmer weiter verbessern, brachliegende Gewerbeflächen wieder aktivieren, eigene Wohnbauprojekte realisieren. Viel sei umgesetzt worden. 2008 sei der städtische Schuldenstand bei rund 8,8 Millionen Euro gelegen, 2019 bei etwa 9,4 Millionen Euro. Hier sei aber die Wohnanlage Hopfenweg (bei der die Stadt ja Mieteinnahmen erhalte) mit 1,68 Millionen Euro berücksichtigt.

Die finanzielle Basis der Stadt sei solide und Fischer sagt, dass er in sich weiterhin eine große Dynamik verspüre, die jetzt anstehenden Projekte anzugehen. Und sicher ist er sich, dass es auch für das Schul- und Sportzentrum eine solide Lösung geben werde. Fischer spricht sich bekanntlich mit Nachdruck für einen Neubau des Sportzentrums (Sporthalle, Mensa, Hallenbad) aus. Der Bürgermeister ist zuversichtlich, dass der Ersatzneubau im Jahr 2025 stehen kann.

Themen folgen