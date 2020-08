vor 10 Min.

Fotowalk in Krumbach

Das Lokal-Forum organisiert am Samstag, 29. August, einen Fotowalk in Krumbach: Ein beliebtes Gemeinschaftserlebnis unter Fotofreunden. Man trifft sich in einer Gruppe, jeder bringt seine Kamera mit – dann zieht man gemeinsam los und fotografiert.

Der erfahrene Berufsfotograf Christian Keller (IlluminAnts.de) kommt nach Krumbach, um mit interessierten Fotofreunden die Stadt zu erkunden. In der Gemeinschaft macht das Fotografieren noch mehr Spaß. Natürlich können die Teilnehmer sich gegenseitig Tipps und Hilfestellung geben. Welche Blende nutze ich? Ist es sinnvoll, die ISO-Zahl hochzustellen? Wo finde ich bei meiner Kamera die Einstellungen für den manuellen Fokus?

Wie immer legt das Lokal-Forum auch bei dieser Veranstaltung Wert auf Teilhabe. Jeder, der Spaß am Fotografieren hat, ist willkommen, unabhängig von Alter, Geschlecht, Hautfarbe etc. Die besten Bilder werden im Nachgang auf der Facebook-Seite und im Instagram-Kanal des gemeinnützigen Vereines veröffentlicht. Der soziale Aspekt dieser Veranstaltung ist natürlich auch nicht zu vernachlässigen: Menschen mit denselben Interessen kennenzulernen ist nie verkehrt.

Selbstverständlich werden die am Termin gültigen Hygienemaßnahmen eingehalten. Gegebenenfalls teilen sich die Teilnehmer in mehrere kleine Gruppen auf. Zur besseren Planung bittet das Lokal-Forum, in der entsprechenden Facebookveranstaltung die Teilnahme kundzutun oder eine entsprechende E-Mail zu schicken. Infos zum Referenten Christian Keller: Ausbildung zum Fotografen von 2009 bis 2012 bei Marx Studio Memmingen, dann bis 2014 dort angestellt. 2014/2015 Fortbildung an der Städtischen Fachschule für Buchbindetechnik und Fotografie (Meisterschule) München. 2015 bis 2019 Werksfotograf bei Airbus Helicopters in Donauwörth. Seit 2019 selbstständiger Fotografenmeister mit Schwerpunkt auf Produkt-, Industrie-, und Architekturfotografie mit illumin Ants e. K. (pm)

am 29. August ist der Stadtpark Krumbach um 14 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Mitzubringen sind lediglich eine Kamera sowie Masken Kontakt: info@lokal-forum.net, www.lokal-forum.net

Themen folgen