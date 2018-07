vor 33 Min.

Frau bei Verkehrsunfall in Aichen leicht verletzt

Als eine Frau am Mittwoch bei Aichen von Balzhausen kommend in die Staatsstraße 2027 einbiegen will, übersieht sie ein von links kommendes Fahrzeug. Die darin sitzende junge Frau wird bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Am vergangenen Mittwoch ereignete sich gegen 10.20 Uhr ein Verkehrsunfall an der Abzweigung der Staatsstraße 2525 zur Staatsstraße 2027. Eine 59-jährige Frau wollte auf der Staatsstraße 2525 von Balzhausen her kommend nach links in die Staatsstraße 2027 einbiegen.

Laut Polizei übersah sie den von links kommenden bevorrechtigten Wagen einer 20-jährigen Frau. Bei dem Zusammenstoß wurde die 20-Jährige leicht verletzt und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. zg

