vor 47 Min.

Frau verletzt sich schwer bei Sturz im Heuboden

Mit Feuerwehr und Rettungsdienst musste die Verletzte aus dem Heuboden eins Ex-Bauernhofs im Ursberger Ortsteil Oberrohr geborgen werden.

Schwer verletzt worden ist am Samstagmittag eine 41-jährige Frau bei privaten Arbeiten in einem ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen. Wie die Polizei berichtet, stürzte die Frau alleinbeteiligt etwa zwei Meter von einer Erhöhung im Heuboden in die Tiefe. Familienangehörige wurden durch Hilferufe auf die Verletzte aufmerksam und verständigten den Rettungsdienst. Mithilfe der Feuerwehr konnte die schwer verletzte Frau aus dem Heuboden geborgen und anschließend durch den Rettungsdienst in die Kreisklinik Krumbach gebracht werden, so die Polizei. (adö)

