Frick Online-Druck verlagert Produktion von Krumbach nach Paderborn

Plus Nach der Übernahme des Krumbacher Betriebs durch die Mediaprint-Gruppe steht eine Teilbetriebsverlagerung bevor. Was das für die Mitarbeiter bedeutet.

Von Angelika Stalla

Die bekannte Krumbacher Firma Online-Druck, die aus der Werbeagentur Frick hervorging, steht vor einer bedeutenden Zäsur. Der Stammsitz in Krumbach wird von bisher 60 Mitarbeitern auf zehn Mitarbeiter reduziert. Mediaprint-Geschäftsführer Tobias Kaase erläuterte im Gespräch mit unserer Redaktion, welche Möglichkeiten den anderen Mitarbeitern angeboten werden. Mediaprint mit Sitz in Paderborn hat die Firma Online-Druck mittlerweile komplett übernommen.

50 könnten in Paderborn anfangen zu arbeiten

Online-Druck Krumbach verlagert die Produktion nach Paderborn. 50 der insgesamt 60 Mitarbeiter wurde deshalb angeboten, in Paderborn zu arbeiten. Wie viele tatsächlich nach Paderborn gehen werden, ist noch nicht geklärt. Zehn Mitarbeiter können in Krumbach bleiben, teilte der neue Geschäftsführer Tobias Kaase mit. Geplant ist die Verlagerung bis zum 1. Oktober.

Online-Druck.biz (früher Werbeagentur Frick) gehört seit dem 1. Juli der Mediaprint-Gruppe mit Sitz in Paderborn. Alleiniger Geschäftsführer ist damit seit Juli Tobias Kaase. Er war bereits seit 2019 Mitgeschäftsführer gemeinsam mit Firmengründer Josef Frick. Die Mediaprint-Gruppe mit einem Umsatz von 50 Millionen Euro ist ein mittelständisches Verlagshaus mit mehreren Standorten in ganz Deutschland. Mediaprint versteht sich als Lösungsanbieter für Werbe-, Medien- und Druckprodukte.

Online-Druck Krumbach gehörte der Mediaprint-Gruppe schon zur Hälfte

Die Gruppe ist bereits seit Anfang 2018 mit 50 Prozent an Online-Druck Krumbach beteiligt. Online-Druck war damals „nicht mehr ganz gesund“, sagte Kaase. „Es gab Schwierigkeiten.“ Online-Druck konnte jedoch durch die Beteiligung weiter existieren. Für die Gruppe waren die Krumbacher interessant, „da wir in diesem Bereich nicht präsent waren“, erläuterte Kaase weiter. Online-Druck, ausgestattet mit einem gesunden Kundenstamm, habe den Einstieg in den Onlinedruck-Markt geboten. Bei Online-Druck wird der größte Umsatz mit dem Druck von Büchern gemacht. Es werden jedoch auch Speisekarten oder Ähnliches gedruckt.

Mit der Beteiligung durch die Mediaprint-Gruppe wurde zunächst die Entscheidung gefällt, die Produktion in Krumbach zu modernisieren. Die Umsätze seien jedoch stetig zurückgegangen, eine Modernisierung nicht mehr finanzierbar gewesen, sagte Geschäftsführer Kaase. Hinzugekommen sei dann in diesem Jahr die Corona-Krise. Zum 1. Juli habe die Gruppe dann alle Anteile übernommen.

Verwaltung bleibt zunächst im Scheitter-Gebäude in Krumbach

Der Stammsitz von Online-Druck soll in Krumbach bleiben. Vertrieb, IT, Kundenbetreuung sowie Qualitäts- und Prozessmanagement bleiben damit in der Kammelstadt. Das betreffe etwa zehn Mitarbeiter, informierte Kaase. Die Verwaltung bleibe bis auf Weiteres im angemieteten Scheitter-Gebäude. Der überwiegenden Zahl der Mitarbeiter, etwa 50, wurde eine Stelle in Paderborn angeboten. Einige werden wechseln, sagte Kaase.

Die zehn Auszubildenden des Betriebes können ihre Ausbildung zum Teil in Krumbach abschließen. Ein Teil wird nach Paderborn gehen. Kaase sieht mit dem Umzug für die jungen Menschen eine Chance auf eine Ausbildung in einem modernen Betrieb. Außerdem tue es auch gut, „wenn man mal von zuhause wegkommt“, sagt er. Die Teilbetriebsverlagerung war laut Kaase „eine harte Entscheidung“, die getroffen wurde, um den Fortbestand der Marke zu garantieren. In Paderborn könne auf moderne Produktionsressourcen zurückgegriffen werden. Die Entscheidung sei nun coronabedingt beschleunigt getroffen worden. Er betonte: „Es geht nicht um Gewinnmaximierung, sondern um Erhalt.“ Angestrebt sei jetzt eine dauerhafte Lösung mit einem Team in Krumbach. Auch Josef Frick wolle, dass sein Lebenswerk weitergeführt werde, das Kaase als „ausgezeichnet“ beurteilt. Frick habe eine wertvolle Marke mit großer Reichweite geschaffen. Frick selbst bleibt im Unternehmen als E-Commerce-Experte.

Gegründet wurde die Werbeagentur Frick vor fast 30 Jahren. Der gelernte Schriftsetzer machte sich damals selbstständig und gründete in seiner Wohnung eine Werbeagentur, die sich zu einer Werbeagentur mit Digitaldruck entwickelte, angesiedelt in der ehemaligen Kunstschlosserei Scheitter. Wachsende Erfolge verbuchte Josef Frick mit der Online-Druckerei.

