Friedhof in Langenhaslach bekommt Urnengrabstätten

Plus Der Neuburger Bürgermeister Markus Dopfer informierte über die neuen Entwicklungen am Friedhof in Langenhaslach. Was für die Urnengrabstätten geplant ist.

Von Dieter Jehle

Der Friedhof im Neuburger Ortsteil Langenhaslach soll Urnengrabstätten erhalten. Offen blieb in der Marktgemeinderatssitzung, welche Baumart für den Friedhof am geeignetsten ist.

Bürgermeister Markus Dopfer berichtete von einem Ortstermin mit Langenhaslachs Kirchenpfleger Johann Huber. „Wir haben auf der Ostseite des Friedhofs eine gute Möglichkeit gefunden, etwa sechs bis acht Urnengräber unterzubringen“, sagte der Rathauschef. In diesem Bereich seien aufgelassene Grabstellen. Im südwestlichen Bereich des Friedhofs ist angedacht, eine Fläche mit Muschelkalksteinen zu umranden und dort einen Baum zu pflanzen. „Dieser Platz wäre später auch für Urnenbestattungen möglich“, so Dopfer. Das Kreuz inmitten des Friedhofes wird ebenfalls saniert. Rechts und links davon sollen anstatt der dortigen Rotdorne neue Bäume gepflanzt werden. Welche Bäume sinnvoll sind, blieb offen. Laut Andreas Neumayr müssen diese auf jeden Fall hitzebeständig sein, da der Friedhof frei liege. Er werde sich Gedanken machen.

Weiteres aus der Gemeinderatssitzung in Langenhaslach

Hackschnitzelheizwerk: „Es ist eine sinnvolle Erweiterung für den Betrieb und eine wichtige ökologische Infrastrukturmaßnahme“, sagte Marktrat Klaus Jekle . Im Neuburger Ortsteil Edelstetten wird ein Bauherr ein Hackschnitzelheizwerk mit zweimal 350 kW am Ortsausgang in Richtung Thannhausen errichten. Unmittelbar neben dem Bauvorhaben befindet sich bereits ein überdachtes Hackschnitzellager. Das Heizwerk soll westlich vom bestehenden Hackschnitzellager zurückversetzt in den Hang gebaut werden. Der Bauherr betreibt auf seinem Hof in Edelstetten seit rund zehn Jahren eine Wärmeversorgung mit einer Hackschnitzelanlage zur Versorgung der umliegenden Nachbarn. Die bestehende Anlage versorgt zehn Haushalte mit Wärme. Diese soll durch eine größere ersetzt werden. Mit der neuen Anlage wird die Versorgung von etwa 60 Haushalten im Dorfgebiet gewährleistet. Der Bauherr ist Forstwirt in Edelstetten und kann die benötigten Hackschnitzel aus dem eigenen Wald gewinnen. „Dadurch können 380 Tonnen Kohlendioxid eingespart werden“, berechnete Jekle .

Kammelstrand : „Es ist schön, dass er genutzt wird, aber nicht wie er genutzt wird“, sagte Bürgermeister Markus Dopfer zum Thema Kammelstrand in der Marktgemeinde. Markträtin Evelyn Zimbelmann regte an, beim Kammelstrand einen weiteren Abfallcontainer aufzustellen. Der Bürgermeister bedauerte, dass der Platz im vergangenen Sommer immer mehr von auswärtigen Gruppen belegt wurde, die dort ihren Unrat hinterließen. „Leider gehen deswegen kaum mehr Bürger aus dem Markt Neuburg hin“, so Dopfer . So sei es nicht gedacht gewesen und so könne es nicht weitergehen.

