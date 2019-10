vor 54 Min.

Führungswechsel bei den Faschingsfreunden Münsterhausen

Sophia Stegmann steht an der Spitze des Vereins, Jürgen Frey wird zweiter Vorsitzender der Faschingsfreunde Münsterhausen.

Auf der jährlichen Generalversammlung der Faschingsfreunde Münsterhausen fanden turnusgemäß Neuwahlen der Vorstandschaft statt. Der Vorsitzende Matthias Veit lobte in seinem Tätigkeitsbericht über die Saison 2019 die gute Zusammenarbeit und das große Engagement der aktiven Vereinsmitglieder sowie der anderen Vereine in Münsterhausen anlässlich des 11. Nachtumzuges im Februar 2019 und teilte den Anwesenden mit, dass sowohl dieser als auch die am Freitag vor dem Umzug abgehaltene Partynacht mit dem DJ-Dou „Gestört aber geil“ ein voller Erfolg gewesen sei. Er sei immer wieder stolz, wenn er sehe, mit welcher Einsatzbereitschaft sich der Faschingsverein mit allen seinen Mitgliedern dieser „Mammutaufgabe“ stellt. Auch die Faschingssaison 2019 sei gut organisiert und ohne besondere Vorkommnisse verlaufen und nicht zuletzt dank dem aufwendig gestalteten und von den diesjährigen Wagenbauern mit großem Einsatz fertiggestellten Faschingswagen zum Thema „Vikings“ erfolgreich gewesen.

Im Zuge der im Anschluss an den Tätigkeitsbericht stattfindenden Wahlen verkündete Matthias Veit, dass er sich nach nunmehr acht Jahren als Vorstand nicht mehr für dieses Amt zur Verfügung stellen werde. Er danke allen Mitwirkenden sowie dem anwesenden Bürgermeister des Marktes Münsterhausen, Robert Hartinger, für die gute Zusammenarbeit und die große Unterstützung.

Die im Anschluss durchgeführten Wahlen brachten das Ergebnis, dass die bisher zweite Vorsitzende Sophia Stegmann nun den Posten der Vorsitzenden übernimmt, während der bisherige Beisitzer Jürgen Frey als zweiter Vorsitzender gewählt wurde. Die sonst zu besetzenden Posten wurden jeweils an die bereits in der Vorperiode gewählten Vorstandschaftsmitglieder vergeben, Matthias Veit wurde als Beisitzer erneut in die Vorstandschaft gewählt.

Am Ende der Versammlung teilte die neue Vorsitzende Sophia Stegmann mit, dass sie sich auf ihre neue Aufgabe freue und, dass die Faschingsfreunde Münsterhausen in der kommenden Faschingssaison 2020 unter dem Motto „Feivel der Mauswanderer“ wieder auf Umzügen in Nah und Fern zu sehen sein werden. (pm)