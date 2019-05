14:38 Uhr

Fünf Wildunfälle mit hohem Schaden in Mittelschwaben

Im Raum Mittelschwaben kam es in kurzer Zeit zu fünf Wildunfällen (Symbolbild).

Ein Sachschaden im vierstelligen Bereich ist entstanden. Was die Polizei rät.

Im Verlauf des Donnerstags kam es im Bereich der Polizeiinspektion Krumbach im südlichen Landkreis Günzburg zu fünf Wildunfällen. Der Sachschaden, der dabei entstanden ist, bewegt sich laut Polizei im vierstelligen Bereich. Vorausschauendes Fahren und erhöhtes Gefahrenbewusstsein helfen, folgenschwere Wildunfälle zu vermeiden. Die Tiere überqueren besonders häufig in Waldabschnitten und an Feldrändern die Straßen, erklärt die Polizei. Und das vor allem in den Abend- und frühen Morgenstunden während der Dämmerung. „Wichtig: Fuß vom Gas und immer bremsbereit sein!“, betont die Polizei. Wenn der Zusammenstoß mit Wild nicht mehr zu vermeiden war, sollte über den Notruf 110 die Polizei verständigt werden. (zg)

