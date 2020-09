vor 49 Min.

Gaismarkt: Solarpark ja – aber nicht am geplanten Standort

Plus Das Interesse der Gaismarkter an einer geplanten Photovoltaik-Anlage ist groß. Nur wo soll sie hin?

Von Karl Kleiber

Der Tagesordnungspunkt „Antrag auf eine Photovoltaik- Freiflächen-Anlage in Gaismarkt“ für die Sitzung der Gemeinderäte hatte es in sich. Die Sitzung des Gemeinderats Aletshausen fand wegen Corona diesmal im Musikerheim von Gaismarkt statt – und der war prall gefüllt. Das Interesse an dem geplanten Bauvorhaben war so groß, dass von den 67 Gaismarkter Einwohnern ein Drittel zur Sitzung kam.

Nach Information und Diskussion war sich das Gremium einig, dass eine Photovoltaik-Freiflächen-Anlage (PV-FA) zwar gut sei, der geplante Standort wurde aber mehrheitlich abgelehnt. Der Probenraum des Musikerheimes war fast zu klein, um den vorgeschriebenen Abstand in der aktuellen Corona-Zeit einhalten zu können, denn neben den zwölf Räten, Bürgermeister Georg Duscher, Protokollführerin, Pressevertreter und einem Referenten drängten sich noch 21 Gaismarkter in den Saal, um die neuesten Informationen in Sachen PV-FA zu erhalten. „So viele Zuhörer hatten wir noch nie. Aber es ist schön, wenn sich die Bürger für die aktuelle Gemeindepolitik interessieren“, meinte Bürgermeister Duscher zu Beginn.

Was für drei Flurstücke geplant ist

Danach erteilte er das Wort an den Planer Axel Fellhauer, Chef von „Vario green energy Concept GmbH“ aus Dettenhausen, einer Gemeinde zwischen Stuttgart und Tübingen. Dieser stellte die Entwürfe und wichtigsten Daten der geplanten PV-FA vor, die im Osten von Gaismarkt entstehen solle. Angedacht ist sie auf drei Flurstücken, die zusammen 8,59 Hektar umfassen und im Besitz von zwei Familien sind. Fellhauer zeigte auch auf, wie die 18216 Photovoltaik-Elemente angeordnet werden könnten, um die beste Stromausbeute zu erhalten.

Es wird mit einer Stromleistung von 7,2 Millionen Kilowattstunden pro Jahr gerechnet. Damit könnte man rund 4000 Vier-Personen-Haushalte mit umweltfreundlicher und erneuerbarer Energie versorgen, erklärte der Planer. Dadurch würden jährlich 4433 Tonnen des Treibhausgases Kohlendioxyd eingespart. Das bedeute in den zwanzig Jahren Laufzeit ergebe sich eine CO²-Einsparung von rund 88000 Tonnen, was ein gewaltiger Beitrag für den Umweltschutz sei.

Sollte das Projekt realisiert werden, so würden die Einnahmen jährlich zwischen 350000 und 370000 Euro liegen, erläuterte Fellhauer. Der genaue Vergütungspreis werde aber bei den vierteljährlichen Vergaben an der Strombörse ausgehandelt und für zwanzig Jahre festgeschrieben. Nach den Angaben des Planers hätte sich die Anlage nach rund 17 Jahren amortisiert. Zur Finanzierung der PV-FA könnte sich der Planer eine Bürgerbeteiligung vorstellen, die dann auch an der Rendite teilhaben könnten.

Wie der Bürgermeister die Thematik beurteilt

Bei der anschließenden Aussprache und Diskussionsrunde sagte Bürgermeister Duscher, dass er eine PV-FA zwar begrüßen würde, aber der geplante Standort ist in seinen Augen der falsche. Denn Gaismarkt sei ein beschaulicher Ort mit einer intakten Landschaft: „Es wäre schade, wenn der Waldgürtel, der den Ort umgibt, durch tausende PV-Elemente seine Schönheit verlieren und die idyllische Landschaft ihren Reiz einbüßen würde.“ Der Wald würde verbaut und Wildtiere könnten nicht mehr in die freie Natur austreten, so der Bürgermeister.

Andreas Liebhaber, Landwirt, war der Meinung, man solle landwirtschaftliche Flächen bewirtschaften und nicht zubauen. So sah es auch Zweiter Bürgermeister Martin Veitleder, der zugleich die Nähe der Anlage zum Ort bemängelte. Auch etliche Bürger äußerten sich mit: „Das gehört hier nicht her.“ Abschließend erwähnte Duscher nochmals: „Wir wollen uns nicht für PV-Strom verschließen. Es geht nur um den Standort“. Fellhauer fragte darauf, ob es Alternativ-Flächen gäbe und es hieß: „Wir haben in der Gemeinde genug geeignete Grundstücke, wie etwa aufgelassene Kiesgruben, um dort Ökostrom zu erzeugen.“ Das Projekt jedenfalls, liegt vorerst auf Eis.

