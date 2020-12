29.12.2020

Gartenhütten in Krumbach brennen nieder: Besitzer hat Brand wohl selbst verursacht

In einem Schrebergarten in Krumbach ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Drei Gartenhütten brannten nieder. Der Besitzer hat den Brand wohl versehentlich selbst entfacht.

Am Dienstagnachmittag ist in einem Schrebergarten in der Hans-Lingl-Straße gegen 14 Uhr ein größeres Feuer ausgebrochen. Eine Gartenhütte stand in Flammen, das Feuer griff laut Polizei auf eine weitere Hütte und einen angebauten Verschlag über. Alle drei Hütten brannten komplett nieder.

Wie die Polizei mitteilte, ist wohl der 78-jähirge Besitzer für das Feuer auf seinem Grundstück verantwortlich. Er hatte vor Ausbruch des Brands ein Feuer zum Warmhalten von Getränken in einer Feuertonne entzündet und es später wohl nicht ausreichend abgelöscht. Durch den aufkommenden Wind fing die Glut wieder Feuer, welches dann auf die Hütte übergriff.

Feuer in Krumbach: Schaden von rund 5000 Euro

Personen wurden laut Polizei nicht verletzt. Der Eigensachschaden des Besitzers beläuft sich auf maximal 5.000 Euro. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Krumbach gelöscht werden. Laut Kommandant Mathias Vogel war der Brand rasch unter Kontrolle.

