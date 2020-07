06:00 Uhr

Gemeinde Thannhausen verabschiedet Pfarrer

Dr. Joseph Moosariet übernimmt ab September die Pfarrei in Münsterhausen.

Die Thannhauser Pfarrgemeinde verabschiedet Pfarrer Dr. Joseph Moosariet. Der Abschiedsgottesdienst für Pfarrer Moosariet und auch für die Pfarrhelferin Christine Birle wird am Sonntag, 26. Juli, um 10.15 Uhr in der Stadtpfarrkirche Thannhausen stattfinden. Auf die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften aufgrund der Corona-Pandemie wird hingewiesen. Nach dem Ausscheiden von Stadtpfarrer Stefan Finkl übernahm Pfarrer Moosariet, Pfarrer in Ursberg, als Temporalienverwalter auch die Leitung der Thannhauser Pfarrgemeinde. Die Thannhauser Pfarrgemeinde ist sehr dankbar für sein vielfältiges Wirken in der Mindelstadt. Im September wird der neue Stadtpfarrer Florian Bach seinen Dienst in der neuen Pfarreiengemeinschaft Thannhausen /Ursberg antreten.

Pfarrer Moosariet wird die Pfarrei in Münsterhausen übernehmen. In seiner bescheidenen Art möchte Pfarrer Moosariet auf persönliche Geschenke verzichten, teilen Kirchenverwaltung und Pfarrgemeinderat mit. Stattdessen bittet er darum, das Heilig-Kreuz-Schmerztherapie- und Sterbebegleitungszentrum in Palai, Kerala/ Indien, finanziell zu unterstützen. Es handelt sich um ein humanitäres Dienstleistungsprojekt der Diözese Palai, um notleidende und arme Menschen dieser Gegend behandeln zu können. (pm)

Spenden bitte an die Kath. Kirchenstiftung Mariä Himmelfahrt Thannhausen, IBAN: DE26 7206 9235 0000 0052 82, Raiffeisenbank Thannhausen, BIC: GENODEF1THS, Stichwort: Heilig-Kreuz-Schmerztherapie- und Sterbebegleitungszentrum in Palai, Kerala, Indien. Spenden können auch persönlich im Pfarrbüro abgegeben werden oder in einem Kuvert mit dem oben genanntem Stichwort oder dem Verwendungszweck „Pfarrer Moosariet“ beim Gottesdienstopfer.

