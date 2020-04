vor 18 Min.

Gemeinderat Balzhausen bringt neues Baugebiet auf den Weg

Das Areal „Am Sattelbogen“ nimmt eine weitere Hürde. Bald kann dort gebaut werden.

Von Karl Kleiber

Das Areal „Am Sattelbogen“ in Balzhausen hat schon einige Veränderungen hinter sich. 1975 wurde für das Gebiet zwischen den Straßen „Am Kreuz“ und der „Augsburger Straße“ im Nordosten der Gemeinde erstmals ein Bebauungsplan aufgestellt. Die jüngste Änderung gab es im Oktober 2019, als der Gemeinderat beschloss, auf dem rund 0,52 Hektar großen gemeindlichen Areal ein allgemeines Wohngebiet mit vier rund 1000 Quadratmeter großen Parzellen zu schaffen. Bei der jüngsten Sitzung, die wegen der Corona-Krise im großen Schulungsraum des Feuerwehrhauses stattfand, wurde diese Änderung des Bebauungsplans nun endgültig genehmigt.

Die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange ist inzwischen abgeschlossen und die Änderungen und Anmerkungen in die Planung eingearbeitet. Diese trug nun Ulrike Reiser vom Planungsbüro Kling Consult Krumbach detailliert dem Gremium vor. Insgesamt wurden 25 Behörden angeschrieben. Zwölf gaben keine Stellungnahme ab, auch aus der Bevölkerung kamen keine Einwände gegen die Pläne.

Landratsamt weist auf Bauzwang hin

Vom Landratsamt Günzburg kamen folgende Anmerkungen: Nördlich und östlich des Planungsgebietes befinden sich landwirtschaftlich genutzte Flächen und im Norden ein Aussiedlerhof mit Viehbetrieb. Dadurch seien eventuell auftretende Geruchs-, Lärm- und Staubemissionen zu dulden. Konflikte können durch eine dauerhaft gepflegte Ortseingrünung vermieden werden. Diese könne auch von den Bauherrn herstellt werden.

Weiter weist das Landratsamt darauf hin, dass nur eineinhalb- und zweigeschossige Gebäude vorgesehen werden und nur Dachneigungen zwischen 30 und 38 Grad zulässig sind. Dachgauben sind erst ab 35 Grad erlaubt. Es sind nur Sattel- und Walmdächer möglich. Die Dacheindeckung ist den umgebenden Gebäuden anzupassen. Zudem empfiehlt das Amt, beim Verkauf der Grundstücke auf Bauzwang und Rückgabe-Verpflichtung besonders hinzuweisen. Der Gemeinderat beschloss die neue Satzung einstimmig.

Lesen Sie dazu auch: Am Sattelbogen sollen Bauplätze entstehen

Bau eines Strohlagers befürwortet

Ein Balzhauser Landwirt möchte nordwestlich der Kreisstraße nach Ursberg ein fünf auf 12,5 Meter großes Strohlager bauen. Der geschlossene Holzbau mit Pultdach und Trapez-Eindeckung schließt sich an eine bestehende Lagerhalle an. Da das Vorhaben landwirtschaftlich privilegiert ist, wurde es ohne Gegenstimme befürwortet.

Herbert Wieser teilte mit, dass ein 89 Jahre alter Hausbesitzer, der an der Ecke Memmenhauser Straße und Augsburger Straße wohnt, ihm mitgeteilt habe, dass er die gemeindliche Böschung entlang seines Grundstücks altersbedingt nicht mehr pflegen könne, was er jahrzehntelang unentgeltlich gemacht habe. Bürgermeister Mayer will nun den Bauhof damit beauftragen.

Auch Gemeinderat Herbert Scheffler hatte noch letztmals ein Anliegen: Er möchte eine Änderung der Beschilderung an der Augsburger Straße, wo er Anlieger sei. Beim Schild „Anlieger frei – Landwirtschaftlicher Verkehr frei“ sollte der zweite Passus wegfallen. „Es fährt hier eigentlich nur ein auswärtiger Landwirt und die Straße hält diesen Schwerverkehr nicht aus“. Bürgermeister Daniel Mayer versprach, zu schauen, was sich in dieser Sache machen lässt.

Themen folgen