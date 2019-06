vor 42 Min.

Gemüsegarten oder Klamotten aufpeppen

Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche

Nun stehen schon wieder die nächsten Ferien vor der Tür. Einige freuen sich auf den verdienten Urlaub, andere bleiben auch zu Hause. Da kann es für Kinder schon mal langweilig werden. In Krumbach ist auch in den Pfingstferien so einiges geboten. In der ersten Pfingstferienwoche können sich Kinder von sechs bis zwölf Jahren auf das Spielmobil freuen. Vom 11. Juni bis 14. Juni befindet sich das Spielmobil der Kommunalen Jugendarbeit wieder vor der TSV-Halle neben dem Stadtsaal Krumbach. Dort können Kids jeweils von 13 bis 17 Uhr und Freitag von 12 bis 16 Uhr spielen, kreativ sein und gemeinsam Spaß haben. Das pädagogische Betreuungsteam freut sich auf viele Kinder.

Weiter geht es mit dem Workshop „Pimp your cloth“, den die Jugendpflege Krumbach am 15. Juni im Jugendzentrum Krumbach veranstaltet. Dort können Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren aus alten Klamotten echte Hingucker zaubern. Von 14.30 bis 16.30 Uhr wird außerdem ein Turnbeutel individuell gestaltet. Teilnehmer können sich auf viele Tricks und Tipps, wie sich Kleidung „aufpeppen“ lässt, freuen. Anmeldeschluss ist der 13. Juni. Mehr Infos gibt es auch auf der Internetseite des Bürgerhauses oder der Facebook-Seite der Jugendpflege Krumbach.

Die Jugendpflege und das Quartiersmanagement der Stadt Krumbach hat sich in diesem Jahr noch etwas Besonderes einfallen lassen. Am 18. Juni startet im Rahmen eines Pfingstferienprogramms auf der Gemüsewiese Krumbachs erster Bohnenwachswettbewerb. An diesem hoffentlich sonnigen Pfingstferientag erzählt die Geschichtenerzählerin Tine Mehls das Märchen „Jack und die Bohnenranke“ und zeigt den Kindern im Anschluss echte Zauberbohnen. Nach einer Einführung in die Geheimnisse des Bohnenwachstums und einer kurzen Erklärung dürfen Kinder ihr eigenes Töpfchen bemalen und eine Zauberbohne einpflanzen. Die Bohnen sollen wachsen und wachsen, bis sie größer sind als die Kinder selbst.

Es gewinnt die höchste Bohne der Stadt

Dies ist dann der Startschuss für Krumbachs ersten Bohnenwachswettbewerb: Bis zum 4. August haben sie dann Zeit, denn im Rahmen des Sommerferienprogramms werden die Bohnen dann vermessen und prämiert. Es gewinnt natürlich die höchste Bohne der Stadt. Wer sich zu dem Ferienprogramm „Zauberbohnen auf der Krumbacher Gemüsewiese“ am 18. Juni von 10 bis 11.30 Uhr anmelden möchte, kann dies bis zum 17. Juni bei der Jugendpflege Krumbach tun.

Es gibt noch mehr Neues von der Krumbacher Gemüsewiese: Ab dem 18. Juni werden dort immer um 18 Uhr von der Geschichtenerzählerin Tine Mehls spannende und lustige Geschichten rund um Gärten, Pflanzen und alles Grüne erzählt. Große Zuhörer dürfen gern kleine Geschichtenfreunde mitnehmen und sich auf der Gemüsewiese von den Geschichten im wunderschönen Ambiente des Gemeinschaftsgartens in märchenhafte Welten entführen lassen. Der Eintritt ist frei, es wird eine Hutsammlung geben. Dies gibt es dann in den Monaten Juni, Juli, August und September. Natürlich können die Geschichten im Grünen nur bei gutem Wetter erzählt werden. Die Gemüsewiese Krumbach befindet sich übrigens an der Dr.Steinbrenner-Straße (beim Platzhirsch Richtung Kreisverkehr, am Fußgängerweg entlang der Kammel). (pm)

und Informationen bei: Melissa Niedermair, Jugendpflege und Quartiersmanagement Krumbach, Telefon 0157/ 580 771 29, E-Mail: m.niedermair@pro-arbeit.info.

