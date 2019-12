vor 17 Min.

Generationenwechsel beim Burschenverein Aletshausen

In der Führungsebene des Brauchtumsvereins gab es einige Personalwechsel

Bei der diesjährigen Generalversammlung des Burschenvereins Aletshausen konnte der 1. Vorstand Stefan Lutzenberger auf ein gelungenes Vereinsjahr zurückblicken. Höhepunkte waren unter anderem das Scheibenfeuer, die Schrottsammlung, das Aufstellen des Maibaums, das Mofatreffen sowie zwei Vereinsausflüge, nach Scheidegg zum Bezirksmusikfest und nach Abensberg zur Brauereibesichtigung beim Kuchlbauer mit dem Hasberger Junggesellenverein.

Ein Punkt auf der Tagesordnung waren die Vorstandswahlen. Dabei stellten sich der Schriftführer Florian Selig nach zwölf Jahren im Vorstand zugunsten eines Generationenwechsels sowie Beisitzer Lukas Drexler nach vier Jahren im Amt nicht mehr zur Verfügung. In ihrem Amt wurden 1. Vorstand Stefan Lutzenberger, 2. Vorstand Fabian Lutzenberger, Kassierer Markus Miller, Jugendbeauftragter Markus Schwegler und Beisitzer Michael Gschwilm bestätigt. Der Beisitzer Philipp Senser stellte sich als neuer Schriftführer zur Wahl. Neu in die Vorstandschaft wurden als Beisitzer der 19-jährige Dennis Schier und der 19-jährige Samuel Morhard gewählt. Die Vorstandschaft bedankte sich im Namen des gesamten Vereins in Form eines Geschenks bei den scheidenden Vorstandsmitgliedern für ihre geleistete Vereinsarbeit und der damit verbundenen erfolgreichen Weiterführung des Vereins.

Als Dank für seinen Einsatz rund um das Vereinsheim wurde Fritz Rampp ein Geschenk überreicht. Ein großes Lob erhielt der Burschenverein zudem vom 1. Bürgermeister Georg Duscher, der die Brauchtumspflege als äußerst wichtig für die Dorfgemeinschaft empfindet. (zg)

