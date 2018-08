00:35 Uhr

Gerd Müller kommt nach Thannhausen

Es geht um gerechte Globalisierung

Der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Gerd Müller (CSU), kommt am Freitag, 7. September, nach Thannhausen. Ab 19 Uhr ist er im Pfarrheim in der Frühmeßstraße 9 zu Gast. Entwicklungsminister Müller spricht zum Thema „Globalisierung gerecht gestalten“. Die Forderung nach mehr globaler Gerechtigkeit und die Unterstützung reformbereiter Länder in Afrika sind Kernthemen seiner Politik. Für Müller ist dies ein Auftritt nahe der Heimat.

Der in Kempten wohnende CSU-Bundestagsabgeordnete hat seine Wurzeln im Landkreis Günzburg, genauer gesagt im Deisenhauser Ortsteil Unterbleichen, wo er aufgewachsen ist. Er wurde 1955 in Krumbach geboren und ist seit 1994 Mitglied des Bundestages. Müller war von 2005 bis 2013 Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, wo er unter anderem zuständig war für Internationale Beziehungen, Entwicklungsprojekte und Welternährung. Seit 2013 ist er Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. (zg)

