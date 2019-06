00:32 Uhr

Glasfasertechnik für Breitenthal

Die Arbeiten zur Verbesserung der Internetversorgung liegen im Zeitplan

Von Peter Bauer

Eine enge Verbindung zwischen der Kirchenrenovierung und dem Online-Netz in Breitenthal? Wohl kaum jemand würde vermuten, dass es da einen besonderen Zusammenhang gibt. Doch die Richtfunkanlage, die ein zentraler Bestandteil für die Online-Versorgung in Breitenthal ist, befindet sich im Bereich des Breitenthaler Kirchturms. Die Kirche wird wegen der anstehenden Renovierung eingerüstet und aus diesem Grund müsse auch die Richtfunkanlage bis Ende Juni entfernt werden, berichtet die Breitenthaler Bürgermeisterin Gabriele Wohlhöfler im Gespräch mit unserer Redaktion. Aber die Breitenthaler müssen deswegen nicht befürchten, vom Internet regelrecht abgekoppelt zu werden. Vielmehr ist die verbesserte Versorgung auf Glasfaserbasis weit fortgeschritten, die Arbeiten sind rechtzeitig abgeschlossen, um einen reibungslosen Übergang von Richtfunk auf Glasfaser zu gewährleisten.

In Breitenthal und Umgebung wird derzeit die Internetversorgung verstärkt auf Glasfaser umgestellt (wir berichteten). Insgesamt sind, so Gabriele Wohlhöfler, öffentliche Investitionen in Höhe von 160000 Euro vorgesehen. Die Förderung durch den Freistaat Bayern ist mit rund 127000 Euro beträchtlich. Federführend bei diesem Projekt ist die Firma Inexio mit Hauptsitz in Saarlouis.

Im Januar 2018 war das Projekt Glasfaser in Breitenthal auf den Weg gebracht worden. Die Arbeiten sollen innerhalb von 18 Monaten über die Bühne gehen, hieß es damals. Alles würde nach Plan verlaufen, sagt Bürgermeisterin Wohlhöfler. In Breitenthal liegt die Internet-Kapazität in einem Bereich von 30 MBit/Sekunde. 50 bis 60 MBit/Sekunde: Das ist jetzt die Perspektive. Bei einer entsprechenden Verteilerkästenaufrüstung seien bis zu 100 MBit/Sekunde denkbar.

In Breitenthal wurde der Hauptort Breitenthal bis zu den Verteilerkästen mit Glasfaser ausgestattet. Dies sei, wie die Bürgermeisterin berichtet, inzwischen erledigt. Die letzten Meter in die Häuser werden mit Kupferkabel überbrückt. Identisch ist das Konzept für den Ortsteil Nattenhausen. Der Ortsteil Oberried wird bis in die Häuser mit Glasfaser ausgerüstet, ebenso der Bereich Oberrieder Weiher und das Vereinsheim Breitenthal. Die Glasfasertechnik gilt als leistungsfähig und stabil.

Themen Folgen