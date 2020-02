22.02.2020

Goldene Milchkanne für Wilhelm Knöpfle aus Aichen

Die Familie Wilhelm Knöpfle aus Aichen erhielt in Ansbach die Goldene Milchkanne der Molkerei Zott. Im Bild von links: Christian Schramm, Leiter Milcheinkauf Zott, die Preisträgerinnen Karola und Karolin Knöpfle und Christine Weber, Geschäftsführende Direktorin von Zott.

Nachhaltigkeitspreis für Milcherzeuger. Was die Auszeichnung für den Betrieb und die Tiere bedeutet.

Wilhelm Knöpfle aus Aichen wurde mit der Goldenen Milchkanne der Molkerei Zott ( Mertingen/ (Kreis Donau-Ries) ausgezeichnet. Der Landwirt erhielt den mit 1000 Euro dotierten Preis in der Kategorie „Grobfutterleistung“ und wurde damit für seine Leistungen bei der nachhaltigen Milcherzeugung geehrt. Die Verleihung fand in Ansbach statt.

Die Molkerei Zott würdigt mit der Auszeichnung der Goldenen Milchkanne besonders herausragende Leistungen ihrer Landwirte im Hinblick auf die Milchqualität und vorausschauendes Handeln. Seine Tiere mit natürlichem und selbst angebautem Grobfutter höchster Qualität zu füttern, um so die Menge an zugekauftem Leistungsfutter zu reduzieren, steht im Mittelpunkt der Kategorie „Grobfutterleistung“. Der Hof von Wilhelm Knöpfle und seiner Frau Karola ist einer von vier Betrieben, die diese Anforderung erfüllen. Platz zwei belegte Martin Pröbstle in Ichenhausen. Die Grobfutterleistung ist ein produktionstechnischer Kennwert und zugleich Indikator zur Bewertung der Milcherzeugung aus Sicht eines nachhaltigen Ressourcenverbrauchs.

Denn mit steigender Grobfutterleistung sinkt der Leistungsfutteraufwand pro Kilogramm Milch. Optimaler Pflanzenbau, optimale Konservierung der Futtermittel sowie optimale Fütterungs- und Entnahmetechniken spielen dabei eine große Rolle und zeichnen den Gewinner-Hof aus Aichen aus. „Unsere Milcherzeuger engagieren sich schon heute aktiv im Tierwohl und in der nachhaltigen Milcherzeugung – jeder auf seine individuelle Art und im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten.

Mit der Goldenen Milchkanne zeichnen wir die Besten der Besten unter ihnen aus. Die Ergebnisse des Wettbewerbs bestätigen uns darin, dass unsere Milcherzeuger mit großer Leidenschaft für ihren Beruf und ihre Tiere leben. Die Gewinner übernehmen damit auch eine Vorbildfunktion für alle anderen“, erklärt Christian Schramm, Leiter des Milcheinkaufs bei Zott, den Hintergrund der Auszeichnung.

Die Gewinner-Betriebe liegen im gesamten Milcheinzugsgebiet von Zott, das sich über weite Teile Bayerns und das östliche Baden-Württemberg erstreckt. Neben der Grobfutterleistung wurden in weiteren Kategorien das Produktionsumfeld, die Tiergesundheit und die Lebenstagsleistung ausgezeichnet. Zott hat die Goldene Milchkanne 17-mal an insgesamt 16 Betriebe verliehen.

Das Qualitäts- und Nachhaltigkeitsprogramm „Zott Qualitätsmilch aus Leidenschaft“, welches zahlreiche Projekte und Maßnahmen umfasst, wurde 2013 von Zott für seine Milcherzeuger eingeführt. Im Mittelpunkt des Programms stehen neben der Qualität des Rohstoffs Milch die Bedürfnisse von Mensch und Tier.

So werden etwa neue Herangehensweisen bei der Tiergesundheit und der Tierhaltung erprobt, etwa zur Reduzierung des Antibiotika-Einsatzes und zur Förderung der Homöopathie im Kuhstall. (zg)

Themen folgen