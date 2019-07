Große Baumaßnahmen: Das soll sich bald ändern in der Thannhauser Innenstadt

Plus Sanierung des Historischen Rathauses, Kreuzwirt-Neugestaltung, neues Gesicht für die Christoph-von-Schmid-Straße. Welche Akzente für das Zentrum gesetzt werden.

Bürgermeister Georg Schwarz blickt aus dem Fenster seines Amtszimmers hinüber zum Historischen Rathaus. Die Sanierung ist weitgehend abgeschlossen und die Eröffnung der neuen Räumlichkeiten der Stadtbücherei sei für September geplant, freut sich Schwarz. Das Gebäude, dessen Ursprünge bis ins Jahr 1876 zurückreichen, präsentiert sich in neuem Glanz. Es ist eines von wichtigen derzeit laufenden Projekten zur Weiterentwicklung der Thannhauser Innenstadt. Die Neugestaltung des ehemaligen Kreuzwirt-Gebäudes nimmt Gestalt an, ein weiteres Projekt ist die Aufwertung der zentralen Christoph-von-Schmid-Straße.

Die Thannhauser Stadtentwicklung hat seit einigen Monaten sozusagen auch ein Gesicht. Der 27-jährige Markus Thienel ist neuer Citymanager für die Stadt. Eine zentrale Rolle bei der Entwicklung der Innenstadt spielt auch die „Forum Innenstadt Thannhausen GbR“ (FIT). Thienel ist seit September 2018 Geschäftsführer. In der Gesellschaft sind neben der Stadt unter anderem auch verschiedene Thannhauser Firmen vertreten. Dazu gehören BBS Brandner, die Spedition Kolbe, die Fleischwerke Zimmermann, die Firma Mühlschlegel, die H. Schreiegg Grundbesitz, HBW Höfle & Wohlrab, die Sparkasse Günzburg-Krumbach, Elektrotechnik Hafner, die Firma Lorenz Leitenmeier, ferner auch der Wirtschaftskreis Thannhausen. Wie Bürgermeister Schwarz mitteilt, soll es im Oktober eine öffentliche Veranstaltung zum Thema Innenstadtentwicklung geben, zu der der Citymanager einlädt. Hier könnte es in Sachen Innenstadt wichtige Weichenstellungen geben. Schwarz freut sich, dass sich die Wirtschaft intensiv in die Stadtentwicklung einbringt.

Ein wichtiges Projekt in naher Zukunft ist die Umgestaltung der Christoph-von-Schmid-Straße. In Abstimmung mit dem Staatlichen Bauamt sei vor kurzem die Einstufung wesentlicher Straßen in und um Thannhausen neu geregelt worden. Die Umgehung im Nordwesten von Thannhausen, von der Kreuzung „St. Maria“ bis zum Kreisverkehr bei der Bäckerei Bosch wird offiziell zur B 300. Die bisher noch als Bundesstraße deklarierte Ost-West-Achse von Thannhausen (Augsburger Straße, Christoph-von-Schmid-Straße und Ursberger Straße) werden aufgeteilt: Der Abschnitt, der östlich des Augsburger Bergs liegt, wird zur Gemeindestraße. Der westliche Abschnitt ist künftig die Staatsstraße 2023. Veränderungen gibt es auch in der Edelstetter Straße und der anschließenden Riedhofstraße. Bisher ist diese Strecke eine Staatsstraße, wird nun aber zur Gemeindestraße. Der Stadt Thannhausen eröffnen sich durch die Umstufung neue Möglichkeiten zur Gestaltung der Innenstadt. Wie Schwarz berichtet, soll der Bereich der B 300-Umgehung von St. Maria bis hin zur Münsterhauser Straße im Jahr 2020 komplett unter der Federführung des Staatlichen Bauamtes erneuert werden.

Wenn diese Maßnahme „durch“ ist, soll es dann, so Schwarz, im Frühjahr 2021 mit der Umgestaltung der Christoph-von-Schmid-Straße losgehen. Sie soll möglichst im Herbst 2021 abgeschlossen sein. Ein Herzstück der Straßenneugestaltung in der Innenstadt sei auch die Erneuerung der beiden Brücken. Ein neues Gesicht bekommt das ehemalige Kreuzwirt-Gebäude. Federführend ist bei den derzeit laufenden Arbeiten die Firma Abenstein. Denkbar ist laut Schwarz, dass die Arbeiten im Frühjahr kommenden Jahres abgeschlossen sind. Vorgesehen sind Büroräume im Erdgeschoss, eine Zahnarztpraxis im Obergeschoss und drei Wohnungen im Dachgeschoss. Wichtig für die Thannhauser Stadtentwicklung sei, so Schwarz, auch das neue Gewerbegebiet im Bereich Herrgottsberg. Etwa 2,5 Hektar Flächen sollen hier ab Herbst bereitstehen. Ein Gewerbegebiet an dieser Stelle sei nicht ideal, räumt Schwarz ein, aber es sei für Thannhausen wichtig, jetzt Flächen zur Verfügung zu stellen. Wegen des bislang fehlenden Hochwasserschutzes seien die Möglichkeiten für Thannhausen, Gewerbeflächen auszuweisen, zuletzt eingeschränkt gewesen.

Einwohnerzahl steigt auf rund 6500 an

Schwarz freut sich über die sehr positive Einwohnerentwicklung in Thannhausen. Inzwischen seien es rund 6500 Einwohner. Vor einigen Jahren lag die Zahl noch unter 6000. In Thannhausen ist damit die Entwicklung ähnlich wie in der Nachbarstadt Krumbach, in der die Einwohnerzahl zuletzt auch anstieg. Was der Bürgermeister kritisiert, ist eine zunehmende Tendenz zu rücksichtslosem Verhalten. Das fange damit an, dass mit frisierten, lautstarken Autos durch die Stadt gefahren werde. Vandalismus im öffentlichen Raum sei mitunter ein Problem. Die Stadt Thannhausen nehme diese Thematik ernst und sei in engem Kontakt mit der Polizei.