vor 27 Min.

Große Baustellen im Krumbacher Nordosten

In der Krumbacher Anton-Nagenrauft-Straße stehen umfassende Kanalbauarbeiten an.

Plus Im Bereich Burgauer Straße-Am Weihergraben-Anton-Nagenrauft-Straße stehen Kanalarbeiten an. Was das für Anwohner und Verkehrsteilnehmer bedeutet.

Von Peter Bauer

Wenn es stark regnet, dann geraten Bereiche in der Burgauer Straße und der Anton-Nagenrauft-Straße im Krumbacher Nordosten rasch buchstäblich „ins Schwimmen“. Das Problem ist, dass die Mischwasserkanalisation hier an ihre Grenzen stößt. Im Lauf dieses Jahres und 2021 soll es hier umfassende Verbesserungen geben. Doch im Zuge der Einrichtung verschiedener Baustellen müssen Verkehrsteilnehmer auch mit Behinderungen rechnen. Die Planung für das Projekt wurde bereits vor einigen Wochen von Thomas Friderich (Planungsbüro Thielemann & Friderich aus Dinkelscherben) dem Krumbacher Bauausschuss vorgestellt. Nun wurde es auch dem Krumbacher Stadtrat präsentiert.

Der Schwerpunkt der Arbeiten liegt demnach in der Anton-Nagenrauft-Straße. An Kosten wird mit rund 2,15 Millionen Euro gerechnet. Nach den Kanalbauarbeiten wird die Anton-Nagenrauft-Straße erneuert. Die Arbeiten könnten dann Mitte des kommenden Jahres 2021 abgeschlossen sein. Nachdem für die Maßnahme keinerlei Beiträge von den Anliegern mehr erhoben werden können, sind die Kosten von den Stadtwerken und der Stadt zu tragen. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Die Arbeiten werden im Bereich der Attenhauser Straße-Burgauer Straße-Anton-Nagenrauft-Straße und Am Weihergraben über die Bühne gehen. Das Staatliche Bauamt plant im Jahr 2021 die Deckschicht auf der Burgauer Straße zu verstärken und bis dahin muss der Kanalaustausch stattgefunden haben. Kanalarbeiten stehen auch am Kreuzungspunkt der Burgauer Straße mit Am Weihergraben und auf Höhe von Farben Wieland an. Wie Friderich erläuterte, müsse wegen des schlechten Untergrunds mit einem Spundwandverbau gearbeitet werde. Für die Wasserversorgung sowie die Abwasserentsorgung gebe es während der Arbeiten eine Notversorgung. Die Verkehrsführung während der Arbeiten wird unter anderem mit dem Staatlichen Bauamt abgestimmt. Im Bereich bei Farben Wieland sei eine auf die Arbeiten abgestimmte Ampelregelung denkbar. Manfred Pfeiffer (JW-OL) fragte, warum die Auftragsvergabe erst Ende April erfolge. Früher sei dies mit Blick auf die Taktung des Projekts nicht zu schaffen, meinte Stadtbaumeister Björn Nübel. Hermann Mayer (SPD) sagte, dass man mit Blick auf den Umfang der Arbeiten schon erschrecke, aber klar sei, dass die Arbeiten auch notwendig seien. Debatte um Anliegerversammlungen Mayer verwies auf einen einstimmigen Ratsbeschluss, dass der Bürgermeister dem Stadtrat bekannt geben solle, wenn es Versammlungen mit Anliegern gebe. Dies sei gerade bei Projekten dieser Dimension für die Stadträte wichtig, sie sollten informiert werden. Bürgermeister Hubert Fischer betonte erneut, dass er dafür „keine Notwendigkeit“ sehe. Der Stadtrat sei nicht zuständig, so etwas zu beschließen. Einstimmig votierte der Krumbacher Stadtrat in der jüngsten Sitzung dann für die Entwurfsplanung des Ingenieurbüros. Er beauftragte das Büro mit der Ausführungs- und Ausschreibungsplanung.

