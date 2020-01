vor 2 Min.

Großer Faschingsumzug in Balzhausen 2020: Termin, Programm, Uhrzeit

Fasching 2020: Am 2. Februar steht der große Faschingsumzug in Balzhausen auf dem Programm. Wir verraten Ihnen alles über Termin, Uhrzeit, Beginn und Motto des KC Ballustika.

Bald startet der Fasching 2020 richtig durch. Dann stehen wieder jede Menge Veranstaltungen und Umzüge in der Region auf dem Programm. Auch in Balzhausen im Landkreis Günzburg ist in diesem Jahr einiges geboten. Das Highlight wird wie immer der große Faschingsumzug im Ort sein.

Wann startet der Umzug 2020 in Balzhausen? Was erwartet die Fans der fünften Jahreszeit? Hier erfahren Sie alles zum diesjährigen Termin des Events mit Datum und Uhrzeit.

Großer Faschingsumzug in Balzhausen 2020: Termin, Uhrzeit, Beginn

Der große Faschingsumzug in Balzhausen findet in dieser Faschingssaison am Sonntag, 2. Februar 2020, statt. Beginn ist um 13.30 Uhr. Im Anschluss an den Umzug steht noch ein buntes Faschingstreiben im Ziegelstadel auf dem Programm.

Bereits einen Tag zuvor, am Freitag, 1. Februar 2020, steigt ein großer Faschingsball in Balzhausen. Die Party findet ebenfalls im Ziegelstadel statt. Los geht es an diesem Tag um 20 Uhr. Mit dabei ist die Showband "Dolce Vita".

Fasching 2020 in Balzhausen: Das Motto des KC Ballustika lautet "Ballustika goes to America"

Der große Themenwagen des Balzhauser Faschingsvereins KC Ballustika steht in diesem Jahr unter dem Motto "Ballustika goes to America". Regiert wird die Faschingsgesellschaft in der Faschingssaison 2020 von Franziska Rohrer und Alexander Leisenberger. Als Prinzenpaar Franziska II. und Alexander I. führen sie das Ballustikaland durch die fünfte Jahreszeit.

Obwohl beide keine gebürtigen Balzhauser sind, sind sie dennoch keine unbekannten Gesichter im Ort. Franziska Rohrer konnte bereits mehrere Jahre ihr tänzerisches Können in der Prinzengarde und als Trainerin des Showtanz' bei der Ballustika unter Beweis stellen. Ihr Prinz Alexander Leisenberger stammt aus dem nicht weit entfernten Oberrohr und wurde nun auch vom Faschingsfieber angesteckt.

Programm: Das bietet der Fasching 2020 in Balzhausen sonst noch

Wer das vielfältige Programm zur Faschingssaison 2020 und den großen Themenwagen unter dem Motto "Ballustika goes to America" in Balzhausen erleben möchte, kann dies an folgenden Terminen tun:

11. Januar: Krönungsball im Adlersaal



12. Januar: Ball für alle im Adlersaal



24. Januar: Teenieprunksitzung im Adlersaal



1. Februar: Faschingsparty im Ziegelstadel



2. Februar: Großer Faschingsumzug



15. Februar: Prunksitzung im Adlersaal

