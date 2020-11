vor 36 Min.

Grünfläche oder eine besondere Gestaltung für die neuen Kreisverkehre?

Im Marktgemeinderat Münsterhausen wurde über die Kreisverkehre der neuen Ortsumfahrung debattiert. Welche Möglichkeiten es gibt

Von Monika Leopold-Miller

Die Ortsumfahrung von Münsterhausen ist kurz vor der Fertigstellung. Mitte Dezember soll die Verkehrsfreigabe sein. Die Arbeiten liegen im Zeitplan, sagte Bürgermeister Erwin Haider in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats.

Im Bereich der Ortsumfahrung gibt es zwei Kreisverkehre, einen in Richtung Thannhausen und einen zweiten in der Edelstetter Straße. Beide Kreisverkehre liegen außerhalb der Ortschaft. Zuständig ist das Staatliche Bauamt, das die Kreisel so belassen würde, wie sie jetzt sind, erklärte Bürgermeister Haider. Jedoch könnte die Marktgemeinde die Kreisverkehre übernehmen und somit auch die Pflege. Sollte das geschehen, wie sollten dann die Kreisverkehre gestaltet werden? Sollen sie lediglich wie jetzt nur begrünt bleiben oder sollen sie in irgend einer Form gestaltet werden?

Die Meinungen im Rat waren unterschiedlich. „Ich war zunächst für eine Verschönerung“, meinte Wolfgang Seitel. Inzwischen sehe er das jedoch aus Sicherheitsgründen anders. Bei der Pflege der Kreisverkehre könnte es gefährlich werden, meinte er. Es würden in diesem Fall entsprechende Schilder aufgestellt und die Geschwindigkeit auf 50 Stundenkilometer reduziert werden, erklärte Haider.

3. Bürgermeister Johannes Wiest würde die Kreisel so belassen und eventuell Samen für eine Blühwiese ausstreuen. Dr. Markus Bode war für eine Unterscheidung der beiden Kreisel. Der Kreisverkehr Richtung Thannhausen sollte seiner Meinung nach gestaltet werden. In der Edelstetter Straße könne der Kreisel so belassen werden, wie er jetzt ist. Ähnlich sah es auch Dr. Joachim Pichler. Für den Kreisverkehr in der Edelstetter Straße schlug er jedoch eine Blumenwiese vor.

Michael Maurer wollte beide Kreisel belassen, wie sie jetzt sind. Elfriede Eisenbacher sah das anders und sprach sich für eine Gestaltung aus. „Das sieht gepflegt aus“, meinte sie. Marina Scheel schlug vor, jetzt noch nichts zu entscheiden und die Entwicklung abzuwarten.

Eine Entscheidung wurde vertagt. Bürgermeister Haider bat die Räte, sich weiter Gedanken zu einer möglichen Gestaltung der Kreisverkehre zu machen und zu einem späteren Zeitpunkt erneut über das Thema zu beraten.

Themen folgen