Hagenried

vor 19 Min.

Kapelle St. Wendelin in Hagenried ist fertig renoviert

Zum Abschluss der Renovierungsarbeiten der Kapelle St. Wendelin in Hagenried fand am Sonntag auf dem Platz gegenüber ein Festgottesdienst im Freien statt. Zelebriert wurde er von Pfarrer Joseph Moosariet.

Plus Am Sonntag wurde die Kapelle im Münsterhauser Ortsteil Hagenried zum Abschluss ihrer Renovierung wieder eingeweiht. Warum das ein Festtag in dreifacher Hinsicht war.

Von Peter Wieser

Ein großer Tag für St. Wendelin. Am Sonntag wurde die Kapelle in Hagenried zum Abschluss ihrer Renovierung wieder eingeweiht. Ein Festtag in dreifacher Hinsicht. Egal: Den Hagenriedern macht so etwas nichts aus, auch der Musikkapelle Kemnat unter Dirigent Alfred Walker nicht, und immerhin war der Anlass ein ganz besonderer: Die Renovierungsarbeiten an der Kapelle St. Wendelin sind abgeschlossen, am Sonntag war Patrozinium und zudem noch Kirchweih. Das sind Gründe genug, ein großes Fest zu begehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .