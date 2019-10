19.10.2019

Hallenbad: Lage ist weiter unklar

Eröffnung am Dienstag, 22. Oktober nicht sicher

Von Peter Bauer

Kann das Krumbacher Hallenbad am kommenden Dienstag, 22. Oktober, geöffnet werden? Wie Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer auf Anfrage berichtet, sei die Lage weiter unklar. Eine Fachfirma sei an dem Problem dran, aber Näheres werde man wohl erst im Lauf des Montags wissen. Thema werde dies dann auch in der Stadtratssitzung sein, die am Montag, 21. Oktober, um 18.30 Uhr im Rathaus beginnt.

Wie bereits mehrfach berichtet, gab es im 1979 in Betrieb genommenen Hallenbad einen Defekt in der Entfeuchtungsanlage. Versagt diese Anlage, kann dies mit Blick auf die Leimbinder-Dachkonstruktion Probleme bereiten. Fischer hat wiederholt betont, dass selbst wenn die Reparatur bis zum 22. Oktober erfolgreich sei, es keine Garantie gebe, dass damit das Problem langfristig gelöst sei. Bereits im vergangenen Winter war das Hallenbad wegen technischer Probleme vom 13. Dezember 2018 bis 7. Januar 2019 geschlossen. Bereits im Herbst 2017 hatte es zum Saisonstart Probleme gegeben.

Derzeit steht bekanntlich die Frage im Raum, ob es zur Zukunft des Sportzentrums in Krumbachs zu einem Bürgerentscheid kommt.

