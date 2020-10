17:00 Uhr

Halloween in Corona-Zeiten: Was Eltern in Krumbach beachten sollten

In Sachen Kürbisgestaltung gibt es zu Halloween keinerlei Grenzen. Aber die aktuelle Corona-Krise schränkt in diesem Herbst doch verschiedene Halloween-Aktivitäten ein.

Plus Am Samstag ist Halloween. Doch den Kindern wird auch in Krumbach abgeraten, um die Häuser zu ziehen. Welche Alternativen es gibt.

Von Sandra Haupt

Viele Kinder in Krumbach und Umgebung fiebern jährlich Halloween entgegen. Der 31. Oktober, an dem die Kinder als Geister, Vampire oder auch Hexen von Haus zu Haus ziehen und allerlei Süßigkeiten sammeln, ist sehr beliebt. Dieses Jahr sieht es aber so aus, als gebe es statt Süßem nur Saures: Es wird empfohlen, die Kinder nicht umherziehen zu lassen. Dies betonte kürzlich Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml. Die Infektionsgefahr sei in der jetzigen Coronalage zu hoch.

Der Krumbacher Kinderarzt Dr. Marcus Härtle stimmt zu und warnt davor, das Risiko an Halloween zu unterschätzen. Laut Härtle sollten unnötige soziale Kontakte in der aktuellen Krisenphase gemieden werden – auch an Halloween. Hier klingeln die Kinder an den Türen und kommen somit mit vielen Leuten in Kontakt. Auch, wenn man die Süßigkeiten nur vor die Tür stelle, erklärt Härtle, sei die Gefahr da, weil die Kinder meist nicht allein umher ziehen, sondern mit Freunden. Da sich der Landkreis bereits auf der „roten“ Corona-Ampel-Stufe befindet, rät der Kinderarzt davon ab.

Halloween in Krumbach: Der Spaß muss trotz Corona nicht ausfallen

Auch, wenn das Süßigkeitensammeln ausfällt, gibt es noch viele andere spaßige Aktivitäten für die Kinder an Halloween. Michaela Majsai vom Kinderschutzbund Thannhausen erzählt, dass Kinder sich auch ohne das von Haus zu Haus ziehen über kleine Naschereien freuen würden. Ebenfalls könne man sich auch für zu Hause schminken, Masken basteln oder sich verkleiden. Bislang plant der Thannhauser Kinderschutzbund eine kleine interne Feier für angemeldete Kinder, berichtet Majsai. Auch hier werden die Kinder auf das von Haus zu Haus ziehen verzichten.

Auch die Jugendlichen müssen dieses Jahr auf Partys und große Feiern verzichten. Melissa Niedermair, Jugendpflegerin in Krumbach, berichtet, dass die geplante Halloweenparty im Jugendcafé nur sehr stark eingeschränkt stattfinden kann. Normalerweise finden sich im Jugendcafé Krumbach freitags etwa 20 Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren ein. Die Besucherzahlen müssen dieses Jahr aber stark verringert werden. Dennoch soll es ein spaßiger Abend mit Spielen zum Thema Halloween werden.

Lesen Sie auch:

Themen folgen