Ein reifer Auftakt des jungen TSV Niederraunau

Der TSV Niederraunau überzeugt im Landesliga-Derby gegen Ottobeuren und gewinnt verdient. Was die Handballer von Trainer Udo Mesch so stark macht.

„Endlich wieder Handball“ – so lautete die übereinstimmende Aussage vieler Spieler, Betreuer und Fans bei der Rückkehr ihres so lange vermissten Lieblingssports. Nervosität und Vorfreude war allen Beteiligten anzumerken. Das Krumbacher Schulzentrum – die Saison 2021/22 wird aufgrund von Abriss und Neubau voraussichtlich die letzte in der altehrwürdigen Halle sein – wurde eigens herausgeputzt, das Hygienekonzept stand und mit dem TSV Ottobeuren erwartete der TSV Niederraunau direkt zum Landesliga-Start einen starken Derby-Gegner. Ein Happy-end gab’s aus Sicht der Niederraunauer dann auch: Das Team von Trainer Udo Mesch gewann 25:22 (11:11).

Nur 350 Zuschauer

Verhalten strömten die Fans in die Halle. Etwa 350 Zuschauer sind für ein Derby eher Durchschnitt, zu Corona-Zeiten (im gesamten Innenbereich herrschte Maskenpflicht) allerdings verständlich. Trotzdem machten die vielen Trommler auf Niederraunauer Seite schnell auf sich aufmerksam und sorgten von der ersten Minute an für eine fantastische Stimmung.

Ein anderes Bild gab’s auf dem Spielfeld, denn beide Mannschaften starteten vorsichtig. Nach Treffern der überzeugenden Niederraunauer Oliver Kiebler und Moritz Kornegger stand es nach sieben Minuten erst 2:2.

TSV Niederraunau drückt aufs Tempo

Schon in dieser Phase des Spiels wurde ein klares Muster deutlich. Die jungen Niederraunauer Mannschaft drückte erbarmungslos aufs Tempo und die erfahrenen Gäste spielten langsame und lange Angriffe. Mit dieser Spielweise des Gegners hatte sich der TSV Niederraunau in den vergangenen Jahren sehr schwer getan. Doch viele Trainingseinheiten und auch mentale Übungen in der Vorbereitung auf die aktuelle Runde sollten sich auszahlen.

Die erste Halbzeit verlief in der Folge sehr ausgeglichen. Niederraunau konnte sich auf maximal drei Tore Vorsprung absetzen (8:5) und Ottobeuren schaffte dank schöner Rückraum-Tore von Linkshänder Asim Kapic immer wieder schnell den Anschluss. So gingen die Teams mit einem leistungsgerechten Remis in die Halbzeitpause.

So knapp die erste Halbzeit geendet hatte, so eng ging es weiter. Bis zum 21:20 für Niederraunau (51.) konnte kein Team einen Zwei-Tore-Vorsprung herausspielen. Es ging hin und her.

Team hat sich entwickelt

Doch nun zeigte sich immer deutlicher die Entwicklung der Mannschaft aus Niederraunau. Trotz technischer Fehler, einiger Fehlwürfe und schwindender Kräfte blieb das junge Team konzentriert und glaubte an seine Chance. Johannes Rosenberger übernahm in dieser Phase des Spiels Verantwortung und Moritz Kornegger glänzte mit Toren aus dem Rückraum. Auch der Matchplan von Trainer Mesch ging voll auf. Das enorm hohe Tempo der Raunauer Jungs machte sich nun bezahlt. Die Gegner aus dem Allgäu konnten trotz physischer Überlegenheit nicht mehr mithalten. Zweiter entscheidender Faktor war die Abwehrleistung. Abwehrchef Christoph Schäfer peitschte seine Nebenleute über 60 Minuten zu einer fantastischen Leistung.

So endete die Partie nach dem entscheidenden Treffer von Melvin Ugur und dem Schlusspunkt von Jakob Eheim erfolgreich. Abteilungsleiter Bernd Maisch äußerte sich begeistert: „Ein verdienter Sieg! Man erkennt die Entwicklung des Teams eindeutig. Ich freue mich auf die nächsten Spiele.“ (AZ)

So haben sie gespielt

TSV Niederraunau Jekle, Klaußer – Ugur (1), Kiebler (4), Thalhofer (3), Kornegger (7/2), Egger (1), Hegenbart, Schäfer, Eheim (1), Sadlo, Blösch, Rosenberger (4), Waldmann (4/4)