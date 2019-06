Hass im Internet: Das fordert die Polizei von Justiz und Politik

Plus Im Internet kommt es täglich zu Beleidigungen oder Bedrohungen. Der Krumbacher Polizeigewerkschafter Peter Pytlik sieht Handlungsbedarf bei Justiz und Politik.

Herr Pytlik, im Internet gehören Hasskommentare und Beleidigungen schon fast zur Tagesordnung. Deutlich wurde das wieder nach dem öffentlichen Zitter-Anfall von Kanzlerin Merkel bei einem Staatsempfang. Internetnutzer wünschten ihr den Tod oder beschuldigten sie, unter Alkohol- oder Drogenentzug zu stehen. Die Gewerkschaft der Polizei Bayern hat derartige Reaktionen scharf verurteilt. Warum?

Pytlik: Ein derartiger zwischenmenschlicher Umgang ist einfach nicht hinzunehmen. Menschen, die solche Kommentare verfassen, bewegen sich mit ihren geistigen Fähigkeiten in einem sehr übersichtlichen Bereich, das ist offensichtlich. Allerdings darf Dummheit nicht vor Strafe schützen.

Peter Pytlik stammt aus Krumbach und ist stellvertretender Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei Bayern. Bild: Christian Gall

Wo würden Sie den Unterschied zwischen freier Meinungsäußerung und Hasskommentar ziehen?

Pytlik: Jeder Internetnutzer kann selbst überlegen, ob er das, was er über andere schreibt, selbst über sich lesen wollen würde. Natürlich steht es jedem Menschen frei, seine Meinung zu äußern. Und man kann auch völlig unterschiedlicher Meinung sein, etwa wenn es um Politiker, Parteien oder politische Entscheidungen geht. Aber eine Gesellschaft sollte es nicht zulassen, dass Menschen in sozialen Medien zu Freiwild werden.

Anzeigen gegen Hasskommentare sind oft nicht erfolgreich

Welche Möglichkeit haben Internetnutzer, sich gegen Hasskommentare zu wehren?

Pytlik: Wer der Meinung ist, dass er beleidigt wurde, kann jederzeit Anzeige erstatten. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass sich der Effekt in Grenzen hält. In vielen Fällen gibt die Polizei die Sachverhalte an die Justiz zur Verfolgung weiter, die dann oftmals auf eine weitere Verfolgung verzichtet oder die Verfahren nur geringfügig ahndet. Das ist für viele, auch für unsere Kolleginnen und Kollegen, nicht unbedingt motivierend, ja sogar teilweise frustrierend.

Warum handelt die Justiz so?

Pytlik: Ich persönlich kann mir vorstellen, dass auch dort das Personal knapp ist und die Arbeit zunimmt. Daher bleiben womöglich solche Dinge auf der Strecke.

Würden Sie betroffenen Internetnutzern trotzdem zu einer Anzeige raten?

Pytlik: Auf jeden Fall. Es kann nicht sein, dass das menschenverachtende Verhalten mancher Internetnutzer vollkommen unbeantwortet bleibt. Allerdings kann ich auch Betroffene verstehen, die von einer Anzeige absehen. Dabei herrschen oft Ängste, etwa, dass sich der Urheber eines Hasskommentares an einem rächen könnte. Das Ziel muss sein, dass Betroffenen diese Ängste durch konsequentes Handeln genommen werden.

Was müsste sich ändern, damit solche Anzeigen künftig mehr Erfolg haben?

Pytlik: Grundsätzlich sollten derartige Fälle entschiedener verfolgt werden. Hier ist die Justiz gefragt. Sie hat einen Strafrahmen für derartige Fälle, den sie auch nutzen sollte. Gerade bei Menschen, die wiederholt durch Hasskommentare im Internet aufgefallen sind, muss unnachgiebig gehandelt werden.

Nutzer sollen namentlich zu ermitteln sein

Ist es denn immer möglich, die Urheber solcher Nachrichten zu identifizieren?

Pytlik: Viele Menschen sind in den sozialen Medien namentlich nachvollziehbar unterwegs. Leider gibt es aber die Möglichkeit, sich im Internet und damit in den sozialen Medien unerkannt zu bewegen. Und hier muss angesetzt werden. Wer sich in den sozialen Medien äußert, muss auch namentlich ermittelt werden können. Hier ist der Gesetzgeber gefragt.

Haben Sie den Eindruck, dass der Umgang miteinander an Schärfe gewinnt?

Pytlik: Den Eindruck habe ich definitiv, und zwar nicht nur im Internet. Einige Menschen verbreiten vollkommen geistbefreit Hass oder ihnen fehlt ein normales Maß an Empathie. Diese Leute wissen offenbar nicht, oder nehmen es billigend in Kauf, dass auch sie es sind, die neben anderen Faktoren den Nährboden für Gewalt gegen Politiker und auch andere Personen öffnen.

Es endet also nicht bei den Kommentaren alleine?

Pytlik: Ich befürchte es. In der Gesellschaft ist ein deutlicher Rechtsruck zu spüren. In diesem Punkt hat die Politik ebenso wie die Justiz viel zu lange zugeschaut. Nun ist es dringend an der Zeit, dass ein Weg gefunden wird, mit dem aufkeimenden Hass umzugehen.