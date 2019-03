vor 38 Min.

Haushalt: Aletshausen schreibt schwarze Null

Die Gemeinde Aletshausen verabschiedet einen soliden Haushalt. Hohe Investitionen stehen an.

Die Gemeinde schnürt ein Zahlenpaket mit hohen Investitionen. Wo die Haupteinnahmequellen liegen.

Von Karl Kleiber

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats verabschiedeten die Räte einen soliden und ausgeglichenen Haushalt für 2019 mit einem Gesamtvolumen von gut 3,15 Millionen Euro. Er umfasst im Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben gut 2,22 Millionen Euro. Das ist eine Mehrung von rund 62000 Euro gegenüber dem Haushalt von 2018. Auf den Vermögenshaushalt entfallen rund 934000 Euro gegenüber den 1,38 Millionen Euro im Jahr 2018.

Das Erfreulichste ist: Die Gemeinde kann die „schwarze Null“ auch 2019 behalten und die Hebesätze für Realsteuern bleiben unverändert. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen. Zur Finanzierung der Investitionen müssen den Rücklagen heuer nur rund 79000 Euro gegenüber 142000 Euro im letzten Jahr entnommen werden.

Die Räte waren für die Beratung des Haushalts gut vorbereitet, da sie das dicke Zahlenwerk samt Einzelplänen bereits im Vorfeld erhalten hatten. Nun gingen Kämmerin Barbara Fetschele und Gemeinderat den Entwurf Punkt für Punkt durch.

Die Einkommenssteuer ist in Aletshausen wichtig

Als wichtigste Einnahmen im Verwaltungshaushalt bezeichnete sie den Anteil an der Einkommensteuer mit rund 697000 Euro – knapp 42500 Euro mehr als 2018. An Gewerbesteuer werden 350000 Euro (+10000 Euro) erwartet, Schlüsselzuweisungen erhält Aletshausen rund 291000 Euro vom Freistaat (+26000 Euro), die staatliche Förderung für den Kindergarten beträgt rund 130000 Euro, als Anteil für Gastkinder aus Krumbach und Waltenhausen im Aletshauser Kindergarten fließen 115000 Euro, Kanal- und Wassergebühren betragen rund 146000 Euro, die Investitionszuweisung vom Staat beträgt 126500 Euro, Grundsteuer A und B bringen rund 120000 Euro ein. Für die abgeschlossene Erweiterung des Kindergartens steht noch ein Rest-Zuschuss von 124000 Euro aus. Der Kauf eines Feuerwehrfahrzeuges wird mit 49000 Euro gefördert. 291000 Euro erhofft sich die Gemeinde an allgemeinen Beiträgen.

Der Betrieb des voll ausgelasteten Kindergartens samt Krippe wird für die Gemeinde immer teurer: Die Gesamtausgaben steigen um knapp 8000 auf rund 452000 Euro, wobei die Personalkosten mit 324000 Euro und die Sozialversicherung mit 60000 Euro die größten Posten sind. An Benutzungsgebühren der Eltern gehen statt der vorjährigen 38000 nur noch 8000 Euro ein. An Zuweisungen des Staates und der Gemeinden, die Gastkinder schicken, sind 250000 Euro angesetzt. 1000 Euro bekam man an Spenden.

Trotzdem steigt der Fehlbetrag für 2019 um knapp 30000 Euro auf gut 193000 Euro, den die Gemeinde tragen muss. Die übrigen Personalausgaben der Gemeinde bezifferte die Kämmerin mit rund 98000 Euro.

Weitere erhebliche Ausgaben sind: Kreisumlage gut 550000 Euro und Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft (VG) rund 129000 Euro. Die Gastschulbeiträge belaufen sich auf 85000 Euro, Unterhalt Kanäle rund 121000 Euro (davon Kanalbefahrung 50000 Euro), Gewerbesteuerumlage 70000 Euro und Unterhalt Wasserversorgungen rund 61000 Euro. Für den Bau von Feldwegen sind 100000 Euro eingeplant.

Dem Vermögenshaushalt können rund 218000 Euro zugeführt werden, das sind knapp 77000 Euro mehr als 2018. Um alle Investitionen finanzieren zu können, müssen den Rücklagen knapp 79000 Euro entnommen werden, die sich Ende 2019 voraussichtlich auf rund 1,19 Millionen Euro einpendeln dürften.

Kauf eines Feuerwehrautos

Im Vermögenshaushalt sind an wichtigen Investitionen vorgesehen: Kauf Feuerwehrautos 200000 Euro, Sanierung Mittelschule Krumbach 109000 Euro, Umrüstung der Straßenbeleuchtung in Winzer und Gaismarkt 63000 Euro, Investitionsanteil VG-Bauhof rund 68000 Euro sowie Kläranlage Krumbach rund 27000 Euro. Trotz all dieser Maßnahmen schreibt die Gemeinde weiterhin eine schwarze Null, war das Resümee der Kämmerin auf der Sitzung.

In der Beurteilung des Etats erwähnte Bürgermeister Georg Duscher, dass man sich die enormen Investitionen aktuell noch leisten könne, da Einnahmen und Steuern derzeit gut flössen. Ende 2019/Anfang 2020 könnte ein kleiner Wirtschaftseinbruch kommen, trotzdem sei die Gewerbesteuer die Basiseinnahme der Gemeinde. Anschließend wurden ohne weitere Diskussion Haushaltssatzung und Etat, vorbehaltlich der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, mit 12:0 Stimmen verabschiedet.

