28.03.2020

Helmi Fischer gibt den Vorsitz nach 16 Jahren ab

Beim Obst- und Gartenbauverein Oberwiesenbach-Oberegg ist Karola Stempfle zur Nachfolgerin gewählt

Ein interessantes Programm hat der Obst-und Gartenbauverein Oberwiesenbach-Oberegg seinen Mitgliedern 2019 geboten. Wie die Vorsitzende Helmi Fischer in der Jahreshauptversammlung (sie fand vor der Corona-Krise statt) ausführte, war die Pflege von Rosen ein Thema, ein Rhododendrongarten wurde besichtigt und der Gartentag im Kreislehrgarten besucht. Den Bericht über die Versammlung haben wir vor Kurzem erhalten.

Für die Kinder gab es einen Fahrradausflug in den Wald. Dabei wurde ein Fuchsbau gefunden und ein Ameisenhaufen bestaunt sowie der große Nutzen der Waldameise für den Wald den Kindern erklärt.

Für die Erwachsenen führte ein dreitägiger Ausflug ins Zillertal und im Juli wurde gemeinsam mit dem Veteranenverein ein Sommerfest veranstaltet. Neben einer Reihe von Infoveranstaltungen im Vereinsraum in der Alten Schule und der Pflege des Blumenbeets vor dem Gebäude wurde auch der Blumenschmuck für verschiedene Veranstaltungen gefertigt. Als Kulturträger der Gemeinde bezeichnete Bürgermeisterin Ilse Thanopoulos in ihrem Grußwort den Obst-und Gartenbauverein. Er wurde 1939 gegründet und in diesen 80 Jahren gab es nur vier Vorsitzende. Die vergangenen 16 Jahre war es Helmi Fischer, die nun für die neue Wahlperiode nicht mehr kandidierte. In der von Bürgermeisterin Thanopoulos geleiteten Neuwahl der Vorstandschaft wurde Karola Stempfle zur Vorsitzenden gewählt. Zum Schluss der Versammlung werden traditionell Lose verkauft, bei denen ein Blumentopf als Gewinn garantiert ist. (zg)