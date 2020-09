10.09.2020

Herbert Kubicek ist jetzt Altbürgermeister in Ebershausen

Plus In seiner 30-jährigen Amtszeit als Bürgermeister hat er sich große Verdienste um die Gemeinde erworben. Wegen Corona hat seine Ehrung im bescheidenen Rahmen stattgefunden.

Von Werner Glogger

Nach Altbürgermeister Adolf Albrecht gibt es seit Kurzem mit Herbert Kubicek eine weitere Persönlichkeit mit dem gleichen Titel in Ebershausen. Sein Porträt schmückt neben Albrecht und dem bis zur Gemeindereform 1978 amtierenden Bürgermeister von Seifertshofen, Johann Rittler, eine Wand im Sitzungszimmer der Gemeinde.

Sicherlich hätte seine ungewöhnlich lange Dienstzeit von genau drei Jahrzehnten eine Feier in größerem Rahmen verdient, aber wie in vielen anderen Fällen: Wegen der Coronakrise fand die Ernennung zu Beginn der jüngsten Sitzung des Gemeinderates statt. „Deine weitreichende Entscheidung, nach der Lehre und nachfolgender zehnjähriger Tätigkeit als Postbeamter in der Großstadt München, die weitere berufliche Laufbahn in einem ländlich geprägten Gebiet weiterzuführen, bedeutete für unsere Gemeinde einen Glücksfall“, leitete Bürgermeister Harald Lenz seinen Rückblick auf den Beginn eines bedeutenden Lebensabschnitts von Kubicek ein. Ausgestattet mit beruflicher Erfahrung im Umgang mit Menschen, verbunden mit seinem freundlichen Wesen fand er in der Haseltalgemeinde als „Zugezogener“ nach dem Bau eines Eigenheimes 1978 in der Buchenstraße schnell Anschluss, stammt er doch zudem aus einer Familie mit weiteren sechs Geschwistern, die in Hasberg nach der Vertreibung eine neue Heimat fand.

Schon 1990 erhielt Kubizek knapp 100 Prozent der Ebershauser Stimmen

Kubicek engagierte sich in den örtlichen Vereinen, zeigte Hilfsbereitschaft und legte mit seinem Einzug in den Gemeinderat 1984 den Grundstein für seine weitere große Aufgabe, denn schon 1990 erhielt er mit einer knapp 100-prozentigen Mehrheit das Vertrauen der Wähler als Gemeindechef. Gar lang sei die Liste mit den teils umfangreichen Projekten, die Kubicek in seiner 30-jährigen Amtszeit auf den Weg gebracht hat, betonte Lenz.

Besonders erwähnenswert seien die Ausweisung von fünf Baugebieten, die Sanierung der Abwasserversorgung in allen Ortsteilen, Ausbau der Ortsdurchfahrten in Ebershausen und Seifertshofen die Renovierungen der Kapellen St. Ulrich in Seifertshofen und St. Wendelin in Waltenberg und die Kirche St. Martin in Ebershausen mitsamt der Friedhof- und Kirchplatzgestaltung, der Bau des Feuerwehrhauses, Grunderwerb und Bereitstellung zur Anlage des Sportplatzes oder der Radwegebau. „Du warst darüber hinaus in den Vereinen tätig, warst Schriftführer im Schützenverein, Pfarrgemeinderatsvorsitzender, Schiedsrichter in verschiedenen Fußballklassen, warst zehn Jahre Schöffe beim Landgericht in Memmingen und bist nach 24 Jahren heute noch Vorsitzender des Soldaten- und Kameradschaftsvereins. Dein Engagement ist beachtlich. Ich freue mich, Dir den Titel Altbürgermeister verleihen zu dürfen“, so Lenz abschließend.

Im April 2020 ging seine Zeit als Bürgermeister von Ebershausen zu Ende

Sichtlich erfreut über die Auszeichnung betonte Kubicek in seiner bescheidenen Art, dass ihm das Wohl der gesamten Gemeinde und seiner Einwohnerschaft stets am Herzen gelegen sei. Nicht unerwähnt lassen wolle er die Mitwirkung eines loyalen, zur Mitarbeit und zu Entscheidungen bereiten Gemeinderates in allen fünf Wahlperioden. Besonderen Anteil daran hatte Anton Atterer, der ihn während seiner gesamten Amtszeit als Stellvertreter begleitete.

„Ich war immer gerne Bürgermeister. Die Anliegen und Probleme der Bürgerinnen und Bürger zur Zufriedenheit aller zu lösen, war für mich stets eine Herausforderung und Verpflichtung zugleich“, fasste Herbert Kubicek seine am 30. April 2020 zu Ende gegangene Zeit als Bürgermeister in Ebershausen zusammen.

