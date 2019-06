vor 36 Min.

Hilfe für Niger

Neuer Verein stellt sich vor

Der neu gegründete Verein Niger-Partnerschaft Ursberg stellte sich mit seinem Vorsitzenden Hans-Dieter Srownal im Saal des Ursberger Bräuhauses vor. Die Projekte in Niger und die für die Zukunft geplanten Vorhaben waren Themen an diesem Abend. Aus Niger angereist war zu Gast Yacouba Sedou Pastor und Leiter der Organisation Hosanna Institute du Sahel. Diese Organisation ist Partner des Vereins. Gemeinsam wird in der Stadt Maradi Menschen mit Behinderungen geholfen, damit diese eine berufliche Ausbildung beginnen und somit ihren Lebensunterhalt selbst verdienen können. Weitere Projekte des Vereins sind zum Beispiel eine Schule für sehbehinderte Kinder und ein Ausbildungszentrum für 40 Menschen mit Behinderungen in der Stadt Zinder. (zg)

über den Verein unter www.niger-ursberg.de. Wer den Verein Niger-Partnerschaft Ursberg unterstützen möchte, kann eine Spende auf das Konto IBAN DE71 72069119 0000 066222 bei der Raiffeisenbank Ichenhausen (BIC: GENODEF1ICH) überweisen.

Themen Folgen