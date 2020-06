11:42 Uhr

Im Thannhauser Freibad startet bald die Saison

Das Naturfreibad in Thannhausen.

Die Stadt plant die Öffnung für den 22.Juni. Welche Regeln die Badegäste im Thannhauser Freibad einhalten müssen.

Freibadöffnung in Zeiten der Corona-Krise: Das war zuletzt ein viel diskutiertes Thema. Als Naturfreibad hat Thannhausen eine Sonderstellung. Wie die Stadt die Eröffnung und die Saison plant, erklärte sie jetzt in einer Pressemitteilung.

Das Freibad der Stadt Thannhausen öffnet „voraussichtlich“ ab Montag, 22. Juni. „Das Freibad öffnet (ab 20˚C und bei gutem Wetter): Montag bis Freitag, von 15 bis 20 Uhr (unter Vorbehalt). Sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen 13 bis 20 Uhr (unter Vorbehalt). „Das Freibad darf nur mit Maske betreten werden“, betont die Stadt in ihrer Mitteilung.

Badegäste müssen ein Formular ausfüllen

Für den Eintritt ins Freibad ist es erforderlich, ein Formular mit persönlichen Daten auszufüllen. (§13 Abs.5 Satz 2 der Fünften Bayerischen Infektionsschutz-Maßnahmen-Verordnung). Kassenschluss: eine Stunde vor Betriebsende. Die Öffnungszeiten können sich bei schlechtem Wetter ändern. „Auf die Haus- und Badeordnung wird besonders hingewiesen“, erklärt die Stadt abschließend. (zg)

