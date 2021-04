Immer mehr Corona-Fälle: Den Kliniken im Landkreis Günzburg fehlt Intensiv-Personal

Plus Die Intensivbetten im Landkreis Günzburg werden knapp. Was die Kreiskliniken in Günzburg und Krumbach unternehmen, um die Lücken zu füllen.

Die dritte Welle rollt über den Landkreis. Mehr Menschen müssen im Krankenhaus versorgt werden, teilweise auch beatmet werden. In den Kreiskliniken stehen 22 Intensivbetten zur Verfügung, zwölf in Günzburg, zehn in Krumbach. Doch es können gar nicht alle belegt werden. Es fehlt das Personal, das die Beatmungsgeräte bedienen kann. Was passiert also, wenn noch mehr Patienten mit schweren Covid-Verläufen ins Krankenhaus kommen?

Aktuell können nur zehn Intensivbetten in Günzburg und neun in Krumbach belegt werden. Tatsächlich belegt sind in Günzburg neun Betten, davon fünf mit Covid-Patienten, von denen drei beatmet werden. In Krumbach sind acht Intensivbetten belegt, davon fünf mit Coronapatienten, von denen drei beatmet werden müssen. Der Personal sei aber ein Problem, das jede Klinik habe, sagt der Vorstand der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach, Dr. Volker Rehbein. „Es ist ein Problem, Pflegekräfte zu bekommen, die die Beatmungsgeräte bedienen. Das war schon vor Corona so und Corona hat die Situation noch verschärft“, fährt er fort.

Pflegenotstand beschäftigt Kliniken im Landkreis Günzburg schon lange

Der Pflegenotstand sei ein altes Thema. Was schon lange gesagt wurde, spitze sich jetzt zu. Es sei nicht möglich, Intensivbetten zu betreiben, ohne dass man Personal habe. Zunächst sei vom Personalmangel nur der Bereich der Spezialpflegekräfte betroffen gewesen, also beispielsweise Intensivpflege und OP-Pflege, führt Rehbein weiter aus. Jetzt greife das Problem auf die gesamte Pflege über. „Leute, die pflegen können, sind sehr gesucht. Wer bei uns arbeiten möchte, hat am nächsten Tag einen Arbeitsplatz“, sagt der Vorstand der Kreiskliniken. In anderen Kliniken sei die Situation genauso. Teilweise werde sehr offensiv um Pflegepersonal geworben.

Volker Rehbein ist Vorstand der Kreiskliniken Günzburg–Krumbach. Foto: Bernhard Weizenegger

Andreas Mugler, Klinikmanagement-Direktor in Günzburg, würde gerne die zwölf Intensivbetten in Günzburg nutzen. Das wären also zwei mehr als jetzt. Dafür reiche das Personal jedoch nicht aus. Auf zwei Patienten müsse jeweils eine Pflegekraft gerechnet werden, erläutert er. Und auch, wenn die Belegung rein rechnerisch klappen würde, sagt er zur derzeitigen Lage: „Ich kann nicht guten Gewissens öffnen, weil ich die Mitarbeiter überlasten würde.“ Die Patienten auf der Intensivstation seien schwerst erkrankt und bräuchten nicht nur Überwachung, sondern intensive Pflege. Außerdem mache das Personal seit Monaten Überstunden und könne nicht noch mehr belastet werden. Die Pandemie dauere einfach schon sehr lange.

Corona: Personal in Günzburg und Krumbach lässt sich zur Intensivpflege umschulen

Um Entlastung zu schaffen, werden in den Kliniken bereits Mitarbeiter aus anderen Bereichen auf freiwilliger Basis zur Intensivpflege hinzugezogen. Diese müssen jedoch eingearbeitet werden, damit sie auf der Intensivstation hilfreich seien, erläutert Mugler. In Krumbach wird Pflegepersonal von den Normalstationen auf Intensiv abgezogen, zum Nachteil der Normalstationen, die dann mit weniger Personal auskommen müssen, erläutert Krumbachs Klinikmanagement-Direktor Hermann Keller.

Keller bezeichnet die Situation als „sehr angespannt“ im Moment. Im Umkreis des Landkreises gebe es nicht mehr viele Intensivplätze. Patienten aus Nachbarkreisen wurden bereits nach Günzburg und Krumbach verlegt. Wenn im Landkreis die beiden noch freien Intensivbetten belegt seien, müssten die Patienten weiter weg verlegt werden. Das betreffe nicht nur Covid-Patienten, sondern auch alle anderen, die die Betreuung auf der Intensivstation bräuchten. „Mehr Personal haben wir nicht“, fasst auch er die Lage zusammen.

Pflege: Es ist schwer, Personal aus dem Ausland zu bekommen

Für die Zukunft setzt die Kreisklinik Krumbach verstärkt auf Ausbildung. Neben der Zusammenarbeit mit der Pflegeschule in Günzburg findet jetzt auch eine Kooperation mit der Pflegeschule in Ursberg statt, erläutert Keller. Aufgrund des Personalmangels rekrutieren die Kreiskliniken außerdem aktiv ausländisches Personal, aus dem Kosovo beispielsweise. „Wir versuchen, im Ausland Mitarbeiter anzuwerben“, erläutert der Vorstand der Kreiskliniken, Dr. Volker Rehbein. Durch Corona und auch durch damit geltende Reisebeschränkungen sei diese Möglichkeit der Personalgewinnung jedoch ins Stottern gekommen.

Beim Einsatz von ausländischem Pflegepersonal gelte es auch, viele Unterschiede in der Ausbildung auszugleichen. So sei die Pflege in vielen Ländern ein Studiengang. Das Waschen des Patienten etwa gehöre nicht zur Ausbildung und müsse demnach hier nachgeschult werden, verdeutlicht der Klinik-Vorstand. Aber auch in Deutschland sei das Berufsbild gerade in der Entwicklung.

