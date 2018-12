06:00 Uhr

In Krumbach gibt es Slow Food statt Fast Food

Stolz sind die beiden Brüder und Juniorchefs des Gasthofs/Hotel Diem in Krumbach, Johannes Diem (links) und Benedikt Diem. Ihr Haus wurde in den neuen Slow Food Genussführer aufgenommen.

Warum der Gasthof Diem im neuen Slow Food Genussführer vertreten ist und wie er mit Bio-Produkten aus der Umgebung punktet.

Von Monika Leopold-Miller

Fast Food – ein Begriff, der den Meisten bekannt sein dürfte. Doch was bedeutet Slow Food? Dabei handelt es sich um einen Trend, der zwar nicht mehr ganz neu ist, aber immer mehr Anhänger gewinnt. Immer mehr Menschen achten darauf, sich bewusst zu ernähren. Sie möchten wissen, woher ihre Lebensmittel kommen. Auch bei der Auswahl des Restaurants achten viele Gäste darauf, woher die Zutaten für das Gericht auf ihrem Teller stammen. Slow Food ist eine weltweite Bewegung, die sich für eine lebendige und nachhaltige Kultur des Essens und Trinkens einsetzt.

Im neuen Slow Food Genussführer, der von Slow Food Deutschland e.V. herausgegeben wird, sind rund 550 ausgewählte Restaurants und Gasthäuser deutschlandweit aufgeführt. Und der Krumbacher Gasthof Diem ist mit dabei.

Begonnen hat es damit, dass vor mehreren Monaten eine Gruppe von rund zehn Leuten zum Essen kam. Querbeet hätten sie die Speisekarte durchprobiert, erzählt Johannes Diem, Küchenchef im Gasthof Diem. Darunter beispielsweise „Krumbacher Schnitzel vom Ellenrieder Bioschwein“, „Schweinebäckchen vom Billenhauser Landschwein“ oder „Saure Nieren vom Niederraunauer Milchkalb“. Die exakten Herkunftsangaben seien den Testern ins Auge gefallen, wie jetzt in der Beschreibung im Genussführer nachzulesen ist.

Ein hoher Aufwand für den Genussführer

Doch mit einem Testessen allein war es nicht getan. Diem musste rund 15 Seiten mit Fragen ausfüllen und alle seine Lieferanten angeben. Unter 25 Lieferanten wurden fünf von den Testern ausgesucht, die wiederum Auskunft geben mussten, ob Diem auch tatsächlich bei ihnen Kunde ist. „Es ist ein hoher Aufwand“, um in den Genussführer zu kommen, sagt Diem.

Auf Regionalität und Bio-Qualität hat sich der Gasthof Diem schon seit Längerem spezialisiert. Ob Bio-Rindfleisch und Bio-Eier aus Ziemetshausen oder das Landschwein aus Billenhausen, regional und saisonal wertvolle Lebensmittel: Darauf legt Diem Wert. Die hauseigene Metzgerei war ein Kriterium, das sich bei der Beurteilung positiv auswirkte. Das ganze Tier wird verwertet, sagt Diem. Die Knochen werden für Saucen ausgekocht, Schwarten für Aspik verwendet, aus Rindshäuten entstehen Lederhosen. „From nose to tail – alles wird verarbeitet“, betont der Küchenchef, der sowohl Metzger als auch Koch gelernt hat und Wert auf Ökologie und Nachhaltigkeit legt.

Das Thema Fairness spielt auch eine Rolle

Aber nicht allein das Essen und die Zubereitung waren ausschlaggebend, um in den Genussführer zu kommen, sagt Diem. Auch Fairness spielt eine Rolle, beispielsweise die faire Bezahlung der Mitarbeiter. Dazu mussten den Testern gegenüber auch Lohnabrechnungen offengelegt werden. Gut, sauber und fair, so lauten die Slow Food Grundsätze.

Das Bayerische Fernsehen wurde aufmerksam auf die Aufnahme Diems in den Genussführer. „Fünf Stunden hat ein Fernsehteam des BR in unserem Haus verbracht“, so Diem. Am Dienstag, 15. Januar, soll in der Sendung „Wir in Bayern“ um 16.15 Uhr die Ausstrahlung der Aufnahmen sein.

