vor 6 Min.

In Krumbach taucht ein Piratenschiff auf

Der Förderverein Kinderzentrum Krumbach plant den Aufbau eines neuen Spielgeräts im Kinderzentrum.

Von Manfred Keller

„Die tatkräftige Förderung von Maßnahmen, die den Aufenthalt der Kinder in Krumbachs städtischem Kindergarten und der Krippe optimieren und die Arbeit des Personals unterstützen“ – das hat der 2008 gegründete „Förderverein Kinderzentrum Krumbachs“ in seinen Statuten festgeschrieben. Daran orientiert sich die Arbeit durch den Jahreslauf. Vorsitzende Gabriele Tuchel gibt dafür den Weg vor: „Wir wollen aktuell durch Spenden, Sponsorengelder und laufende Mitgliedsbeiträge gezielt zur Finanzierung der Spielplatzgestaltung beim städtischen Kinderzentrum mithelfen“, erklärte sie und appellierte zur weiteren Mitarbeit und Förderung gemeinsamer Interessen, verknüpft mit einem großen Dank an Eltern, Krumbacher Firmen und Unternehmen und die Geschäftswelt der Stadt für die bisher geleistete Unterstützung. Ein Dank ging auch ans Kita-Team mit Leiterin Martina Eberhardinger.

Piratenschiff gibt es noch in keinem Krumbacher Kindergarten

Standen heuer Kiga-Zusatzeinrichtungen für die Innen-Ausstattung an, (jüngst wurde ein Kriech-Tunnel für die Turnhalle angeschafft), so ist der Fokus fürs nächste Jahr auf die Außenanlagen und im Speziellen auf die Spielplatzgestaltung gerichtet. Heißt konkret: Ein vom Förderverein gespendetes „Piratenschiff“ wird in den nächsten Tagen aufgebaut. Gabriele Tuchel und die Vereinsmitglieder freuen sich schon: „So ein Piratenschiff ist ein tolles Spielgerät, das es in dieser Form noch in keinem Krumbacher Kindergarten gibt“.

Lesen Sie auch:

Weitere Kita-Plätze für Niederraunau

Gebühren für den Kindergarten festgelegt

Bei der weiteren Abfolge der Tagesordnung legte Kassenverwalterin Maria Striegel den geordneten Kassenbestand und die Spendeneingänge offen. Bürgermeister Hubert Fischer, einst Initiator und Mitglied des Kize-Fördervereins, danke der Vorstandsriege für das ehrenamtliche Engagement im Sinne von Kinderzentrum und für die Krumbacher Kinder.

Themen folgen