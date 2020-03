27.03.2020

Individuelle Telefonberatung statt Info-Tag

Berufsfachschule vermittelt Berufe diesmal anders

Am Wochenende wäre der Info-Tag mit Vorbereitungsseminar an der Berufsfachschule für Musik (BFSM) in Krumbach gewesen. Um interessierten Schülern gerade die Möglichkeit zu bieten, sich umfassend über die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten an der BFSM zu informieren, bieten die Fachlehrer und Dozenten individuelle telefonische Beratungsgespräche an. Rund 30 Dozenten aus den unterschiedlichsten Fachbereichen stehen zur Verfügung.

Nach zweijährigem Vollzeitunterricht wird mit der erfolgreich absolvierten Abschlussprüfung die Qualifikation „Staatlich geprüfte/r Ensembleleiter/in bzw. Chorleiter/in“ in der Fachrichtung „Klassik“ bzw. „Rock-Pop-Jazz“ oder „Staatlich geprüfte/r Kirchenmusiker/in (C-Prüfung)“ erreicht. Danach gibt es die Möglichkeit, in einem Aufbaujahr (drittes Jahr) an der BFSM eine pädagogische bzw. künstlerische Zusatzqualifikation zu erwerben oder sich im Rahmen einer zweijährigen Ausbildung am Staatsinstitut in Ansbach zum/zur „Fachlehrer/in für Musik und Kommunikationstechnik an Volks-, Real- und Förderschulen“ ausbilden zu lassen.

Viele nutzen die Ausbildung zur Vorbereitung auf ein weiterführendes Musikstudium. Die Erfolgsquote der Absolventen der BFSM bei den Aufnahmeprüfungen von über 90 Prozent spricht hier für sich.

Zum pädagogischen Gesamtkonzept der Schule gehören neben Praxis- und Theorieunterricht, als ganz wichtiger Bestandteil, auch Konzerte und vertiefende Workshops. Hier erarbeiten die Schüler mit den Dozenten kreativ und individuell fächerübergreifende Projekte, die ihnen sowohl Bühnenerfahrung als auch angewandtes Praxiswissen vermitteln.

Die Gründung einer eigenen Musikschule, eine Karriere im Musikalienhandel oder auch der Beginn des Weges zum Profimusiker in einem sinfonischen Orchester – dies alles sind denkbare Möglichkeiten, deren Fundament eine Ausbildung an der Krumbacher Berufsfachschule für Musik liefert. (zg)

Auf den Internetseiten der Berufsfachschule sind alle Informationen detailliert beschrieben. Aufgrund der aktuellen Situation bietet die BFSM Krumbach über das Sekretariat individuelle telefonische Beratungsgespräche mit einzelnen Dozenten an. Einfach Termin über Telefon 08282/ 99090 (erreichbar Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr) oder per E-Mail unter info@bfsm-krumbach.de vereinbaren.

Alle Informationen sind unter www.bfsm-krumbach.de zu finden.

Themen folgen