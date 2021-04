Intensivstationen am Limit: Wie die Kliniken im Kreis Günzburg zu kämpfen haben

Plus Die Corona-Pandemie bringt die Kliniken an den Rand der Belastungsgrenze. Wie die Lage in Günzburg und Krumbach ist und was hinter den Kulissen passiert, um die Versorgung aufrechtzuerhalten.

Der Druck auf die Kliniken im Landkreis Günzburg wächst von Tag zu Tag. In den vergangenen Tagen war zeitweise kein einziges Bett auf den Intensivstationen mehr frei. Seit Wochen binden Covid-Patienten rund die Hälfte der Kapazitäten, zusätzlich zu allen anderen Intensivfällen. Eine enorme Belastung für die Pflegekräfte – auch weil die Erkrankten immer jünger werden.

Das Phänomen sei in allen Kliniken in der Region zu beobachten, sagt Dr. Björn Tauchmann, beim Klinikum Krumbach zuständig für die Koordinierung mit den Nachbarkliniken. „In der ersten und zweiten Welle hatten wir sehr viele alte Menschen auf den Intensivstationen. Jetzt sind die Covid-Patienten deutlich jünger, zwischen 40 und 60 Jahren, und auch deutlich weniger mit Vorerkrankungen.“ Das bestätigt, wovor Wissenschaftler schon lange warnen: dass das Virus eben nicht nur für Alte und Kranke gefährlich ist.

Corona: Sterblichkeit in Günzburger Klinik ist unter dem Durchschnitt

Es gibt aber auch eine gute Nachricht: Die Zahl der Patienten, die es schaffen, ist im Kreis Günzburg besonders hoch. So seien im Günzburger Krankenhaus von 57 Covid-Intensivfällen in diesem Jahr nur zehn verstorben, berichtet der dortige Koordinator Dr. Ulrich Kugelmann in einer Pressekonferenz zur Lage in den Kliniken. Damit liege man unter der für die Krankheit üblichen Sterblichkeit.

Klinischer Direktor Dr. Ulrich Kugelmann. Foto: Weizenegger

Das sei aber nur möglich, weil sich das gesamte Personal seit Ausbruch der Pandemie mit ganzer Kraft für die Patienten einsetze, sagt Dr. Rupert Grashey. Er ist Chefarzt der Notfallklinik am Klinikum Memmingen und derzeit Ärztlicher Leiter der Krankenhauskoordinierung für den Zweckverband Donau-Iller, zu dem die Kliniken in den Landkreisen Günzburg, Neu-Ulm und Unterallgäu sowie Memmingen gehören. „Das Intensivpersonal arbeitet seit einem Jahr am Anschlag, weil zwischen den Wellen auch verschobene Operationen nachgeholt wurden. Das verlangt allen Beteiligten viel ab.“ Schon vor der Pandemie habe es hier Personalmangel gegeben, nun werde er offensichtlich, so Grashey. „Es nützen keine Betten, Räume und Geräte, wenn wir keine Pflegekräfte haben, die die Patienten dort behandeln können.“ In Günzburg etwa werden aktuell nur zehn der zwölf verfügbaren Intensivplätze belegt, weil es an Personal fehlt. Das soll sich aber in naher Zukunft durch Umverteilungen aus anderen Bereichen ändern.

Intensivstationen voll: Zahlreiche Verlegungen im Landkreis Günzburg

Hinter den Kulissen betreibt die Klinikverwaltung einen großen Aufwand, um die Versorgung unter dem Druck der Corona-Pandemie aufrechtzuerhalten. Verlegungen von Intensiv-Patienten in weniger stark ausgelastete Krankenhäuser sind an der Tagesordnung – und das nicht nur innerhalb des Landkreises. Die Kliniken in Mindelheim und Neu-Ulm sind ebenso eingebunden wie Krankenhäuser aus den benachbarten Zweckverbänden Allgäu und Augsburg. Als sich die Lage im Kreis Günzburg zuletzt dramatisch zuspitzte, habe man sogar Übernahmeangebote bis aus der Oberpfalz bekommen, berichtet Grashey. Im Landkreis Günzburg halten zudem das Bezirkskrankenhaus und andere Fachkliniken wie das Therapiezentrum in Burgau einzelne Notfall-Intensivbetten frei.

Aktuell scheint sich die Lage im Kreis Günzburg aber wieder entspannt zu haben, einzelne Intensivbetten sind wieder frei. Die Zahlen seien aber immer nur eine Momentaufnahme und für Laien schwer zu interpretieren, betont Björn Tauchmann vom Klinikum Krumbach. Freie Kapazitäten könnten sich schnell wieder füllen. Zudem bildeten die reinen Zahlen nicht ab, wie betreuungsintensiv für das ohnehin belastete Personal jeder einzelne Fall ist.

Corona: Mediziner im Kreis Günzburg hoffen auf die Impfkampagne

Mit Sorge blicken die Mediziner auf die kommenden Wochen. Was sie für die Kliniken bringen, ist unsicher. Hoffnung setzt Rupert Grashey in die Impfkampagne. Allein im Landkreis Günzburg sollen bis Juli 80.000 Dosen gegen Corona verimpft werden. „Das ist das Einzige, was die Welle aus meiner Sicht überhaupt noch einfangen kann. Man sieht die Spuren schon jetzt, die Hochbetagten spielen im Infektionsgeschehen keine große Rolle mehr.“ Doch bis dahin wütet das Virus weiter.

Das Infektionsniveau sei noch immer viel zu hoch, sagt Grashey. Die Kliniken werden das mit Verzug zu spüren bekommen. Der Druck dürfte weiter wachsen. Dadurch verschärft sich wiederum das Personalproblem – ein Teufelskreis. „Wir haben schon in den ersten beiden Welle Kräfte verloren“, sagt Björn Tauchmann. Sein Günzburger Kollege Ulrich Kugelmann ergänzt: „Wir werden einen Exodus erleben, wenn die Pandemie vorbei ist. Hier müssen dringend Verbesserungen gemacht werden.“ Neben warmen Worten und Klatschen vom Balkon brauche es auch konkrete Maßnahmen, ergänzt Grashey.

Dr. Rupert Grashey ist der Leiter der Notfallklinik Memmingen. Als Koordinator für den Zweckverband Donau-Iller soll er in der Corona-Pandemie die Patientenströme in der Region steuern. Foto: Ralph Koch, Klinikum Memmingen

Einstweilen heißt es aber: noch einmal Zähne zusammenbeißen. Für das Personal in den Kliniken und auch für die Bevölkerung. Darin sind sich die Mediziner einig. „Ich weiß, das geht allen an die Substanz“, sagt der Memminger Chefarzt. „Aber wenn die meisten sich noch ein letztes Mal einschränken, schaffen wir es. Wir sind auf dem letzten Stück. Das sollten wir nicht verspielen.“

