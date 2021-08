Interview

11:57 Uhr

Die Luft ist raus beim SV Billenhausen und bei Türkspor Ichenhausen

Plus Türkspor Ichenhausen und der SV Billenhausen nehmen in der Saison 2021/22 nicht am Fußball-Spielbetrieb teil. Immerhin ein Verein will schon bald zurückkehren.

Von Alois Thoma

Türkspor Ichenhausen (Absteiger aus der Kreisklasse West 2) und der SV Billenhausen (B-Klasse West 2) haben ihre Fußballmannschaften zurückgezogen und sind deshalb im Spielbetrieb der Saison 2021/22 nicht vertreten. Abteilungsleiter Fatih Yozgatligil (Ichenhausen) und Vorstandsmitglied Tobias Broll (Billenhausen) nennen die Gründe für den Verzicht und sagen, wie es für ihren jeweiligen Verein weiter geht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

