15.01.2021

Inzidenz nur noch knapp über 100

Corona-Wert deutet im Kreis weiter leichte Entspannung an

Die Corona-Zahlen im Landkreis Günzburg deuten weiter eine leichte Entspannung an. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwoch eine Sieben-Tage-Inzidenz von 108,6 – damit ist der Wert im Vergleich zum gestrigen Mittwoch weiter gesunken. Insgesamt wurden im Landkreis 3923 Infektionsfälle registriert, 26 mehr als am Vortag. Neue Todesfälle gab es glücklicherweise nicht, die Zahl bleibt bei 76.

Ernster ist die Lage zum Teil in den Nachbarlandkreisen. Hier haben zwei die 200er-Marke überschritten und die 15-Kilometer-Beschränkung für Tagesausflüge eingeführt. Hier die aktuellen Werte der Nachbarlandkreise: Neu-Ulm (103,3), Dillingen (146,0), Augsburg (200,4), Unterallgäu (209,9).

In der Kreisklinik Günzburg hat sich die Lage etwas entspannt. In der Kreisklinik Günzburg wurden, Stand Donnerstag, auf der Intensivstation vier Covid-Patienten behandelt, drei davon beatmet, auf der Isolierstation waren es drei Corona-Fälle. In der Kreisklinik Krumbach bleibt die Lage unverändert, auf der Intensivstation werden zwei Covid-Patienten behandelt, eine Person beatmet. Auf der Isolierstation waren es sechs Patienten.

In den einzelnen Kommunen im Landkreis Günzburg gibt es aktuell immer wieder neue Einzelfälle. Eine deutliche Steigerung der Infektionszahlen ist in den vergangenen Tagen in keiner Gemeinde zu beobachten. Sechs Gemeinden gelten aktuell als corona-frei, da in den vergangenen zehn Tagen kein neuer Fall aufgetreten ist. Die aktuellen Zahlen:

Aichen 6, Aletshausen 4, Balzhausen 2, Bibertal 4, Breitenthal 1, Bubesheim 2, Burgau 29, Burtenbach 0, Deisenhausen 2, Dürrlauingen 1, Ebershausen 0, Ellzee 0, Günzburg 29, Gundremmingen 0, Haldenwang 6, Ichenhausen 32, Jettingen-Scheppach 12, Kammeltal 3, Kötz 6, Krumbach 29, Landensberg 3, Leipheim 9, Münsterhausen 1, Neuburg 2, Offingen 4, Rettenbach 0, Röfingen 1, Thannhausen 25, Ursberg 9, Waldstetten 4, Waltenhausen 1, Wiesenbach 0, Winterbach 1, Ziemetshausen 4. Landkreisfremd 10. (zg)

