Jahr der Blasmusik und gemeinsamer Projekte

Der Bezirk 11 im Allgäu-Schwäbischen Musikbund blickt auf das Bezirksmusikfest in Nattenhausen. Der Musikverein stemmt das Fest und wird heuer 100 Jahre alt.

Von Werner Glogger

„Das Jahr 2018 war ziemlich umfangreich und mit allem angereichert, was die Blasmusik in unserem Bezirk zu bieten hatte“, fasste der seit einem Jahr amtierende 1. Vorsitzende Franz Altstetter die Tätigkeiten, Veranstaltungen und Festivitäten im Bezirk 11 des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM), dem Tisogau zusammen.

Den zahlreich erschienenen Kapellenvertretern in ihren heimischen Trachten, die ins Vereinsheim nach Nattenhausen gekommen waren, (Nattenhausen ist Ausrichter des Bezirksmusikfestes) brachte er den Jahresablauf in Erinnerung.

Die gastgebenden Musiker unter ihrem Dirigenten Martin Fendt übernahmen mit dem Marsch „Gloria Patri – Dem Vater zur Ehre“ die musikalische Eröffnung und die weitere Umrahmung der Versammlung.

Altstetter fasste in Kurzform die Ereignisse zusammen und stellte das Bezirksmusikertreffen mit 160-jährigem Jubiläum der Musikvereinigung Ziemetshausen, das 46. Bezirksmusikfest (BMF) mit 150-jährigem Jubiläum beim Musikverein Balzhausen einschließlich der Wertungsspiele, Festlichkeiten zum 175-jährigen Jubiläum MV Edenhausen und 105 Jahre MV Wiesenbach als besondere Höhepunkte heraus. Hinzu kommen der 6. Musikantenstammtisch im Rahmen der Krumbacher Festwoche und eine große Anzahl hochklassiger Konzerte, verbunden mit zahlreichen Ehrungen. Dank gebühre dem enormen persönlichen Engagement der Verantwortlichen und vieler Helfer, die zum guten Gelingen beitrugen.

Ein Auftritt auf dem Oktoberfest in München ist geplant

In seinem Ausblick für 2019 nannte Altstetter am 27. April den Festakt zum Bezirksmusikfest und Jubiläum „100 Jahre MV Nattenhausen“, die Wertungsspiele am 18. und 19. Mai in der Grundschule Krumbach, das fünf Tage währende Festprogramm zum Bezirksmusikfest vom 29. Mai bis 2. Juni und den 7. Musikantenstammtisch am 1. September. Geplant ist im Herbst ein Gemeinschaftskonzert mit den Bezirksjugendorchestern (BJO) der Bezirke 11 Krumbach und 12 Günzburg.

Als „Jahr der Blasmusik und der gemeinsamen Projekte“, bezeichnete Bezirksdirigent Patrick Scheel die großen Aktivitäten der Bezirkskapellen, gepaart mit Zusammenhalt, Kameradschaft, gemeinsamem Musizieren und belohnt durch bestes Wetter. Zur Sprache kamen die musikalischen Aspekte bei den Großveranstaltungen, vor allem bei den Wertungsspielen, wozu er sich bei den kommenden Wettbewerben eine stärkere Beteiligung wünsche. Scheel erinnerte an das Konzert der Jugendkapelle aus Lobez (Polen) in Ursberg und die folgende Austauschfahrt nach Polen. Beim BMF in Nattenhausen wird es am 1. Juni um 17.30 Uhr ein Jugendkapellentreffen mit dem BJO, den Jugendkapellen aus Polen, Montenegro und der Jugendkapelle TEN geben. Im Fasching 2020 ist eine Fahrt nach Montenegro geplant und ein Schmankerl könnte der Auftritt für Musiker „30plus“ auf der Oid’n Wiesn beim diesjährigen Oktoberfest am Freitag, 27. September, von 17 bis 21 Uhr werden.

Freuen dürfen sich die Mitglieder des BJO über den Auftritt im Skylinepark am 30. Juni 2019.

Während einer längeren Abwesenheit von Scheel übernahm dessen Stellvertreter Helmut Liebhaber einige organisatorische Aufgaben, über die er ergänzend berichtete.

Aus dem Bezirk 11 haben 51 Jungmusiker die D1-Prüfung und 26 die D2-Prüfung abgelegt. 29 Mal gab es dabei die Note 1, 40 Mal die Note 2 und acht Mal die Note 3, ließ Bezirksjugendleiterin Melanie Hagspiel wissen. Sie wies darauf hin, dass sie für die D3-Prüfungen nur für die vorbereitenden Maßnahmen zuständig sei. Die Termine für die nächsten Bläserprüfungen sind am 5. und 6. April, Prüfungsort ist die Berufsfachschule für Musik.

Einen „ausgezeichneten Erfolg“ erzielte Maria Bihler vom MV Neuburg beim Bundesentscheid (ASM) und ist damit für den Landesentscheid in Marktoberdorf qualifiziert.

Das Zitat „Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist“, beschreibe sehr gut, wie wichtig die Musik in unserem Leben und damit auch im Landkreis Günzburg sei, wo viele Musikvereine eine lange Tradition haben, sagte Landrat Hubert Hafner in seinem Grußwort bei der Versammlung. Angesprochen auf eine „maßvolle Erhöhung“ des seit 1990 auf gleichem Niveau liegenden Zuschusses wies Hubert Hafner darauf hin, dass der Landkreis bei der Förderung der beiden Bezirke 11 und 12 recht großzügig verfahre und sich von anderen Landkreisen wesentlich abhebe.

