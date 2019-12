vor 21 Min.

Jetzt filmt die Krumbacher Polizei zurück

Plus Bodycams sollen die Sicherheit der Beamten verbessern und als Beweismittel dienen. In Krumbach hat sich das Gerät schon in einer brenzligen Situation bewährt.

Von Stefan Reinbold

Das quadratische, kleine gelbe Kästchen wirkt. Seit etwa sechs Wochen ist die Polizeiinspektion Krumbach mit neuen Bodycams ausgestattet. In erster Linie dienen die an der Uniform montierten Kameras der Prävention, dem Schutz der Beamten im Einsatz, erklärt Polizeihauptkommissar Florian Strobel, der an der PI Krumbach für Taktik und Technik zuständig ist. Besonders in Situationen in denen Alkohol oder Drogen im Spiel sind und eine „hohe Emotionalität“ zu unkalkulierbaren Risiken für die Polizisten führen kann.

Bodycam brachte widerspenstigen Autofahrer zur Räson Eine solche hat Strobel vor Kurzem erlebt. Gemeinsam mit einem Kollegen musste er zusammen mit einem Kollegen gegen einen alkoholisierten Autofahrer einschreiten, der sich den polizeilichen Maßnahmen widersetzte und bereits mit dem Anwalt drohte, sollten ihn die Beamten anfassen. Durch den Hinweis, dass ab sofort die Kamera läuft und damit das korrekte Vorgehen der Polizisten dokumentiert werde, ließ sich die Situation sofort entschärfen. Der Betrunkene Autofahrer kooperierte. Ohne Kamera, ist sich Strobel sicher, wäre es zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen, wenn die Beamten den widerspenstigen Autofahrer hätten zwingen müssen, sich den polizeilichen Maßnahmen zu beugen. Lesen Sie auch: Polizei setzt jetzt auch in ganz Schwaben auf Body-Cams Image und Ausstattung der Polizei müssen verbessert werden Von der präventiven Wirkung abgesehen, sind die Aufnahmen der Bodycams auch ein wertvolles Beweismittel. Hin und wieder gebe es Situationen, sagt Strobel, in denen die Beamten gezwungen seien, unmittelbaren körperlichen Zwang auszuüben. Hinterher wird ihnen regelmäßig vorgeworfen, unverhältnismäßig oder sogar rechtswidrig reagiert zu haben. Vor Gericht können die Aufnahmen als objektives Beweismittel zur korrekten Einordnung des Geschehens beitragen. Hilfreich ist dabei die sogenannte Pre-Recording-Funktion. Wird die Kamera mittels eines Schiebereglers angeschaltet, wird die Aufnahme nach 30 Sekunden immer wieder überschrieben. Erst wenn der Beamte den großen gelben Knopf vorn auf dem Gerät drückt, werden die vorangegangenen 30 Sekunden und die weitere Aufnahme gespeichert. Aufnahmen können nicht manipuliert werden Darüber hinaus dient die Kamera auch dem Schutz des Gegenübers, erklärt Strobel. Denn auch das Verhalten der Beamten werde damit dokumentiert. Eine Möglichkeit, die Aufzeichnung zu manipulieren gibt es für die Polizisten nicht, betont Strobel. Sie verfügt nicht über einen herausnehmbaren Datenspeicher. Nach einem Einsatz muss die Kamera in die Dockingstation. Solche Bodycams tragen Polizeibeamte in der Region auf ihren Streifengängen künftig bei sich. Bild: Rebekka Jakob Die gespeicherten Daten werden dabei sofort auf einen Server der Polizei übertragen, wo sie lediglich abgespielt oder, falls erforderlich, auf einer DVD gespeichert und als Beweismittel zu einer Akte beigelegt werden können. Bei der Sichtung des Materials gilt das vier Augen Prinzip. Gemeinsam mit einem Kollegen – in der Regel eine Führungskraft – wird das Video beurteilt. Sollte sich dabei herausstellen, dass der filmende Beamte sich illegal verhalten habe, wäre sein Kollege verpflichtet, ein Strafverfahren gegen ihn einzuleiten. Nach drei Wochen werden die auf dem Server gespeicherten Daten automatisch gelöscht. Voraussetzung für den Einsatz der Kamera ist, wie bei allen anderen polizeilichen Maßnahmen, dass die Beamten ihre Verwendung ankündigen müssen. Die Nutzung der Bodycams ist freiwillig, betont Strobel. In der Krumbacher Inspektion wird dieses Angebot gut angenommen.

