18.05.2019

Jubiläum beim Sportverein Aletshausen

Rückschau und Ausblick. Die 70-Jahr-Feier findet im Juni statt

Vereinsvorsitzender Martin Bertele berichtete bei der Generalversammlung über das Vereinsgeschehen beim Sportverein Aletshausen im abgelaufenen Vereinsjahr.

Es fanden wieder diverse Veranstaltungen statt, unter anderem eine Schlachtpartie, ein Preisschafkopfturnier, eine gemeinsame Weihnachtsfeier aller Abteilungen, sowie Sportler- und Kinderball. In diesem Jahr steht das 70-jährige Gründungsjubiläum des Sportvereins im Mittelpunkt, das bei einem Festwochenende vom 28. bis 30. Juni gefeiert wird. An diesem Wochenende sind Jugendturniere sowie ein Freundschaftsspiel der AH-/Hobbymannschaft geplant, umrahmt durch ein Abendprogramm am Freitag und Samstag. Näheres wird noch bekannt gegeben.

Die größte Anschaffung im vergangenen Vereinsjahr war der neue Ballfangzaun, der an der West- und Nordseite des Sportplatzes angebracht wurde. Im Anschluss trug Kassierer Markus Miller den Kassenbericht vor und nannte den aktuellen Stand von 540 Mitgliedern. Kassenprüfer Florian Selig bestätigte eine einwandfreie Kassenführung. Jugendleiter Markus Jeckle informierte die Versammlung über die positive Entwicklung im Bereich Jugendfußball, der aktuell eine G-Jugend, eine F-Jugend, eine E-Jugend als Spielgemeinschaft sowie eine Mädchenmannschaft, die nun auch zum Spielbetrieb bei den D-Juniorinnen angemeldet wurde, umfasst. Besonderer Höhepunkt im Jugendbereich war ein Hallenturnier Anfang Februar in der Grundschulturnhalle in Krumbach, bei dem insgesamt 35 Jugendmannschaften teilnahmen und das vom SV Aletshausen ausgerichtet wurde. Der Spieletag musste im vergangenen Jahr leider aufgrund schlechter Witterung ausfallen, soll aber heuer am 20. Juli wieder stattfinden.

Anschließend folgten die Berichte der Sportgruppen Tischtennis, Tanzen, Yoga, Zumba, Damengymnastik, Step Aerobic, Kinderturnen, Krabbelgruppe, Wirbelsäulengymnastik, Herrengymnastik und Spinning. Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung der Generalversammlung lautete: „Anpassung der Mitgliedsbeiträge“.

Leichte Erhöhung der Beiträge

Aufgrund gestiegener Abgaben an den BLSV sowie wegen Investitionen in den Erhalt von Sportheim und Sportplatz sieht die Vorstandschaft eine leichte Erhöhung der Mitgliedsbeiträge als notwendig an. Auch im Vergleich mit anderen Sportvereinen sind die Beiträge beim SVA sehr niedrig. Die Versammlung beschloss die Anhebung der Mitgliedsbeiträge einstimmig.

Auf der Tagesordnung standen weiter zahlreiche Ehrungen von langjährigen Mitgliedern und Übungsleitern (siehe Infokasten). Anschließend konnten die Anwesenden ihre Wünsche und Anträge vorbringen. Besonders lobenswert erwähnt wurde dabei die Jugendarbeit des Sportvereins sowie die gute Zusammenarbeit mit den anderen Vereinen. Abschließend bedankte sich Martin Bertele bei allen.

Themen Folgen