Jüdische Kultur: Was Hürben, New York, Stefan Zweig und den FC Bayern verbindet

Plus Die jüdische Gemeinde Hürben hat die Region Mittelschwaben über Jahrhunderte auf eine eindrucksvolle Weise geprägt. Nach dem Holocaust suchte dort so mancher die Wurzeln seiner Familie.

Johnson, Carter, Obama: Er hat zahlreiche amerikanische Präsidenten politisch beraten. An einem milden Maitag des Jahres 2010 blickt Peter R. Rosenblatt lange auf einen Grabstein. Es ist das Grab von Moses Samuel Landauer und seiner Frau. Moses Samuel Landauer hatte im Jahr 1857 mit seiner Weberei den ersten Krumbacher Industriebetrieb gegründet. Nun steht Rosenblatt, der aus Washington nach Krumbach gekommen ist, an einem Grab auf dem jüdischen Friedhof in Krumbach-Hürben. Rosenblatt hat Ahnen in den Familien Landauer und Guggenheimer. Rosenblatts Besuch im Jahr 2010 deutet an, dass die Geschichte der jüdischen Gemeinde Hürben gewissermaßen auch eine weltweite ist.

Im Jahr 2021, in dem intensiv an die 1700-jährige Geschichte der jüdischen Kultur in Deutschland erinnert wird, rückt auch die lange Geschichte der jüdischen Gemeinde Hürben wieder in den Mittelpunkt.

US-Präsidentenberater Peter R. Rosenblatt mit seiner Frau Naomi im Jahr 2010 auf dem jüdischen Friedhof Hürben. Bild: Herbert Auer

Bei dieser Erinnerung bleibt der Holocaust auf eine beklemmende Weise präsent. Rosenblatt, 1933 in New York geboren, war viele Jahrzehnte als Anwalt tätig. Er ist nicht der Einzige, der nach dem Zweiten Weltkrieg in Hürben die Wurzeln seiner Familie sucht. Die Liste der Suchenden ist lang. Im Jahr 2004 kommt Hayum Schwarz nach Krumbach. Er ist der Ur-Ur-Enkel des letzten Krumbacher Rabbiners Hayum Schwarz, der 1875 starb. 2004 ist sein Nachfahre zu Gast im Mitttelschwäbischen Heimatmuseum in Krumbach. Er spricht über seine Familie in einem Dorf in Süd-israel. Schwarz, der einst in Berlin lebte, ist vor langer Zeit dorthin ausgewandert – im Alter von zehn Jahren, im Jahr 1933. Nur kurz erwähnt er all dies in seiner Ansprache. Doch man ahnt, was dieses Jahr 1933, in dem in Deutschland die Nazis an die Macht kommen, für ihn und seine Familie bedeutet. 1942, neun Jahre nach diesem denkwürdigen Jahr 1933, hatten die Nazis die jüdische Gemeinde Hürben ausgelöscht.

Der Innenraum der Hürbener Synagoge, fotografiert circa 1925. Heimatforscher Herbert Auer, aus dessen Sammlung das Bild stammt, hat sich viele Jahrzehnte mit der jüdischen Geschichte beschäftigt. Bild: Herbert Auer

Bereits nach den Novemberpogromen 1938 wird es für die jüdischen Bürger zur Gewissheit, dass ihr Leben systematisch bedroht ist. Manchen gelingt es noch, sich ins Exil zu retten. 80 Ichenhauser Juden und 14 noch in Krumbach verbliebene Juden werden im April 1942 nach Piaski in das von Nazideutschland besetzte Polen deportiert, keiner kehrt mehr zurück. Mit dem Transport von zehn Juden nach Auschwitz am 8. März 1943 ist auch die jüdische Gemeinde Ichenhausen ausgelöscht.

Die Leistung von Heimatforscher Herbert Auer

Dem Krumbacher Heimatforscher Herbert Auer ist es maßgeblich zu verdanken, dass in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg so mancher, der seine familiären Wurzeln in Hürben hat, nach Mittelschwaben kommt. Vielen fällt dies nicht leicht, doch für so manchen ist es wohl auch eine wichtige Selbstfindung. Immer wieder in Krumbach zu Gast ist Hugo Höch-städter. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg wird er als Sohn eines angesehenen Pferdehändlers in Hürben (Burgauer Straße 18) geboren. Höchstädter verlässt im Jahr 1937 Deutschland, nachdem er von Krumbacher SA-Männern misshandelt worden war. Sein Ziel: Peru. „Ach glaubt denn jemand, dass ich das wollte? Aber dieses Land, von dem ich nichts wusste, war mein einziger Ausweg“, wird er später in seinen Erinnerungen schreiben. Mit einer Firma, die sich auf den Import von Rundfunkgeräten spezialisiert, schafft er den Sprung in die Selbstständigkeit. 1967 kehrt er erstmals nach Krumbach zurück. Immer wieder wird er in den folgenden Jahren kommen. Die Lebenserinnerungen des 2009 verstorbenen Höch-städters (herausgegeben von Gernot Römer, dem ehemaligen Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen) tragen den Titel „Liebte ich Dich doch, mein Krumbach...“

Lazarus Morgenthau (1815 bis 1897), Vorfahre des amerikanischen Finanzministers Henry Morgenthau, lebte zeitweise in Hürben. Bild: Herbert Auer

Gleichermaßen hat Höchstädter immer wieder berichtet, dass es ihm schwergefallen sei, zu den Gräbern des Vaters und der Großeltern auf den Jüdischen Friedhof zu gehen. Wer dort unterwegs ist, spürt rasch wie die jüdische Kultur Mittelschwaben wie viele andere Regionen Deutschlands über viele Jahrhunderte geprägt hat. In diesem Jahr 2021 rückt ein besonderes Datum in den Mittelpunkt, das eng mit dem römischen Kaiser Konstantin verbunden ist. Es ist der 11. Dezember 321. Der Kaiser erlässt ein Edikt, dass Juden die Ausübung städtischer Ämter in Köln erlaubt. Es ist ein Dokument, das für die frühe jüdische Siedlungsgeschichte auf dem Boden des heutigen Deutschlands steht.

Wie kommen die Juden in unsere Region? Am Anfang stehen zwei vergebliche Aufstände gegen die Römer (70 und 132 nach Christus). 135 werden die Juden von den römischen Besatzern vollständig besiegt – viele Juden werden in entlegene Regionen des Römischen Reiches (das auch Teile des heutigen Deutschlands umfasst) deportiert. Es ist der Beginn der jüdischen Diaspora, einer Wanderungsbewegung ohne Parallele.

Vom 8. bis 10. Jahrhundert entstehen erste jüdische Gemeinden in Mitteleuropa. Auch in Süddeutschland gibt es immer mehr jüdische Niederlassungen ( Augsburg um 1212, Ulm um 1241, Burgau zirka 1348, Günzburg um 1434). Nachdem Reichsstädte wie Augsburg, Ulm oder Memmingen die Juden um 1500 dazu zwingen, abzuwandern, lassen sich viele auf dem Land nieder. „Nachdem die Austreibung aus den Reichsstädten in Schwaben mit Augsburg 1438/40 begonnen und mit Donauwörth 1518 geendet hatte, kristallisierte sich gerade in dieser Region die Struktur der ,Landjuden’ deutlich heraus“, erläutert der Krumbacher Heimatforscher Erwin Bosch in seiner 2015 erschienenen Darstellung zur Geschichte des jüdischen Friedhofs von Krumbach-Hürben.

Das 16. Jahrhundert ist eine Zeit großer Veränderungen. Ein Beispiel in unserer Heimat ist die allmählich aufblühende jüdische Kultur. Insbesondere zwei jüdische Gemeinden veranschaulichen dies beispielhaft: Ichenhausen und Hürben (seit 1902 Teil von Krumbach). Die Anfänge in Ichenhausen werden auf das Jahr 1541 datiert, auch die Hürbener Ursprünge könnten um 1540 liegen. In seiner Darstellung über den jüdischen Friedhof Hürben hat sich Erwin Bosch mit dieser Thematik intensiv beschäftigt. Er geht davon aus, dass eine erste Erwähnung von 1504 mit „großer Vorsicht“ zu sehen ist, „denn mit der Erwähnung in den Insinuationsprotokollen seit den 1540er-Jahren betritt man mit einer jüdischen Ansiedlung wirklich sicheren Boden.“ Zur jüdischen Geschichte Thannhausens schreibt Stefan Paulus in der 2013 erschienenen Darstellung „Das leere Haus“: „In Thannhausen lebten, abgesehen von einer Ausweisung während des Dreißigjährigen Krieges seit dem frühen 15. Jahrhundert bis Anfang des 18. Jahrhunderts Juden.“ Ein kaiserlicher Freiheitsbrief aus dem Jahr 1542 gilt als wichtiges Dokument für den Aufenthalt von Juden in Thannhausen.

1687 wird in Ichenhausen eine Synagoge gebaut, die 1781/82 in klassizistischem Stil neu gestaltet wird. 1628 wird der „Gemainen Judenschaft zu Hirben“ ein eigener Begräbnisplatz bewilligt, ist im Buch von Erwin Bosch nachzulesen. In Hürben wird ab 1675 eine Synagoge errichtet. Um 1800 gibt es eine Serie von Neubauten. Nach Ichenhausen wird beispielsweise auch in Hürben 1818/19 eine repräsentative Synagoge im klassizistischen Stil gebaut. 1811 leben laut einer umfassenden Zusammenstellung des Krumbacher Heimatvereins aus dem Jahr 1988 in Hürben 421 Juden, das sind rund 46 Prozent Bevölkerungsanteil, was in Bayern offensichtlich einmalig ist. Ähnlich das Bild in Ichenhausen: 1833 zählt man 1069 Juden, was rund 40 Prozent der Gesamtbevölkerung entspricht. Bereits 1818/19 sind Juden im Ichenhauser Magistrat vertreten.

Der Schriftsteller Stefan Zweig (hier 1940 mit Frau Lotte) ist ein „Fast-Hürbener“: Seine Großmutter mütterlicherseits, Josephine Landauer, wurde 1830 in der Heinrich-Sinz-Straße 28 geboren. Bild: Herbert Auer

Doch die Existenz der jüdischen Gemeinden hängt stets am seidenen Faden, wie etwa die Vertreibung der Thannhauser Juden durch den Grafen von Stadion 1717/18 zeigt. Mit dieser Thematik hat sich jüngst der aus Thannhausen stammende langjährige Ziemetshauser Pfarrer Karl B. Thoma (geboren 1940) in seinem Buch „Judengasse“ beschäftigt. Er erinnert sich unter anderem an den Religionsunterricht bei Pfarrer Rupert Heiß, der 1949 nach Thannhausen gekommen war und der „uns sehr ermutigt“ hat, „auch kritische Fragen zu stellen.“ Thoma schreibt: „Pfarrer Heiß erklärte uns dann den besonderen Weg des jüdischen Volkes vom Anfang bis in unsere Zeit.“ Dabei spielte offensichtlich auch die Vertreibung der Juden aus Thannhausen im Jahr 1717/18 eine wichtige Rolle. An der Stelle, an der sich früher eine Synagoge befand, steht heute die „Stadion-Kapelle“.

Erst im neuen Kaiserreich sollten die Juden ab 1871 nominelle Gleichberechtigung erlangen. Umso erstaunlicher ist die Kraft, die ihre Kultur bis heute ausstrahlt. Die Synagogen von Ichenhausen (1687/1781-82, 1987 wieder als „Haus der Begegnung“ restauriert) und Hürben (1675, 1939 zerstört, seit 2004 gibt es an dieser Stelle ein Denkmal, das die Umrisse der früheren Synagoge abbildet) sind eindrucksvolle Beispiele dafür.

Was bis heute kaum bekannt ist: Ein Vorfahr des amerikanischen Finanzministers Henry Morgenthau (er entwarf im Zweiten Weltkrieg den umstrittenen „Morgenthau-Plan“, der Deutschland in einen Agrarstaat verwandeln sollte) lebte vorübergehend in Hürben. Lazarus Morgenthau, später Zigarrenproduzent, war ab 1832 rund zehn Jahre in Hürben, bevor er in die USA (New York) auswanderte.

Eine besondere Hürbener Verbindung zum FC Bayern

Und da gibt es noch eine weitere besondere „Hürbener Verbindung“: Die Wurzeln des FC Bayern München liegen in einer gewissen Weise auch in Hürben. Die Gründungsgeschichte des erfolgreichen Fußballvereins ist eng mit dem Namen Kurt Landauer (1884 bis 1961) verbunden. Die Wurzeln des Mannes „der den FC Bayern erfand“ (so eine ARD-Dokumentation aus dem Jahr 2014) liegen in Krumbach-Hürben. Vater Otto Landauer ist am 7. Dezember 1842 in „Hürben, Hs.Nr. 82“ geboren. Kaufmann Otto Landauer zieht mit seiner Familie Richtung München. 1884 wird Kurt Landauer in Planegg geboren.

1913, kurz vor dem Ersten Weltkrieg, wird Landauer erstmals zum Präsidenten des FC Bayern gewählt. Nach seiner Rückkehr aus dem Ersten Weltkrieg übernimmt Kurt Landauer (er war Büroleiter in der in der Anzeigenabteilung der Münchner Neuesten Nachrichten) von 1919 bis 1933 ein weiteres Mal die Führung der Münchner Fußballer. 1932 wurden „die Bayern“ erstmals deutscher Fußballmeister. Kurz nach der Machtübernahme der Nazis 1933 legt Landauer sein Amt nieder. 1938 wird er am Tag nach der Pogromnacht für einige Wochen im Konzentrationslager Dachau inhaftiert. Landauer gelingt es, 1939 in die Schweiz zu flüchten. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges kehrt er in seine Heimat zurück, wird noch einmal Präsident des FC Bayern. Nicht belegt ist, ob Landauer nach dem Krieg in Krumbach-Hürben, wo die Wurzeln seiner Familie liegen, zu Gast ist.

Doch es erscheint denkbar, denn so mancher kommt nach Hürben, wie beispielsweise der US-Präsidentenberater Rosenblatt 2010. „Es war faszinierend, einen Ort zu besuchen, aus dem meine Urgroßmutter vor 163 Jahren ausgewandert war“, sagt er bei seinem Besuch. „Aber da war auch etwas Beklemmendes.“ Es sei auch „wahr, dass ich erst relativ spät entdeckte, wo Hürben liegt. Denn seit der Vereinigung mit Krumbach 1902 taucht der Name Hürben in keiner Landkarte und in keinem Atlas auf.“ Dass all diese Spuren nicht verschwinden – auch das ist eine besondere Botschaft dieses jüdischen Jubiläumsjahres 2021.

