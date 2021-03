16:00 Uhr

Kabeltrommel gerät in Brand: Feuerwehr Krumbach rückt aus

Die Krumbacher Feuerwehr war am Montagnachmittag in der Krumbacher Innenstadt im Einsatz (Symbolbild).

Warum die Krumbacher Feuerwehr am Montagnachmittag in der Franz-Aletsee-Straße im Einsatz war.

Eine überhitzte Kabeltrommel geriet am Montag gegen 15.15 Uhr in der Krumbacher Franz-Aletsee-Straße in Brand. Die Krumbacher Feuerwehr rückte aus und hatte den Brand rasch unter Kontrolle. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde bei dem Brand, der in einem Zimmer ausbrach, niemand verletzt. Auch der Sachschaden ist laut Polizei zu vernachlässigen, da der Abriss des Anwesens geplant ist. (pb)

