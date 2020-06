vor 56 Min.

Karl Weiß ist jetzt Altbürgermeister von Waltenhausen

Wie der Waltenhauser Gemeinderat seine 42-jährige kommunalpolitische Tätigkeit würdigt.

Von Werner Glogger

Es wäre mit Sicherheit eine Feierstunde in größerem Rahmen mit Beteiligung der Öffentlichkeit geworden. Doch die Corona-Krise bewirkte, dass sich, neben den Mitgliedern des Gemeinderates, nur ein kleiner Personenkreis mit den Angehörigen und ehemaligen Gemeinderäten zur Ernennung von Karl Weiß zum Altbürgermeister im Bürgerheim einfand. Jetziger Amtsträger Alois Rampp fand aber trotzdem die richtigen Worte für die Verdienste von Weiß. Schließlich ist der gebürtige Hairenbucher seinem Wahlspruch, „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“ während seiner außergewöhnlich langen Laufzeit auf kommunaler Ebene immer treu geblieben.

Schon von 1978 an wirkte er als Gemeinderat an weitreichenden Entscheidungen aktiv mit, trug davon sechs Jahre Verantwortung als Dritter und achtzehn Jahre als Zweiter Bürgermeister bis ihm 2008 das Amt des Ersten Bürgermeisters übertragen wurde. „Du warst ein Bürgermeister, der sich um die Sorgen aller Bürger kümmerte und immer bemüht war, eine gute Lösung zu finden“, lobte sein Nachfolger das erfolgreiche Wirken während der zwölfjährigen Amtszeit in seiner Laudatio im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung.

„Mit der Ernennung zum Altbürgermeister der Gemeinde Waltenhausen möchten wir unseren Dank zum Ausdruck bringen und Deine außergewöhnlichen Leistungen zum Wohle der Gemeinde würdigen“, begründete Rampp die einhellige Entscheidung des neuen Gemeinderates. Die Liste der Projekte, die Weiß angestoßen und zu einem gelungenen Abschluss gebracht hat, sei lang, so Rampp, doch er wolle nur die wichtigsten und größten nennen.

Neubau des Feuerwehrhauses in Weiler

Dazu zählen Hochwassersicherung in Waltenhausen, Neubau Feuerwehrhaus Weiler, Radwege nach Krumbach und Hairenbuch-Ebershausen, Neugestaltung des Bürgerheimparkplatzes oder der Ausbau des Glasfasernetzes in allen drei Ortsteilen. Hier war Waltenhausen eine der ersten Gemeinden, die dieses zukunftsweisende Konzept beantragt und durchgeführt hat. Im Zuge dieser Maßnahme erfolgte ebenfalls in allen drei Ortsteilen die Erweiterung der Straßenbeleuchtung mit Umstellung auf sparsame LED-Lampen.

Alle Projekte erfolgten mit hohem finanziellen Einsatz, kamen aber erst nach sorgfältiger Prüfung über das Machbare zur Ausführung. Zusammen mit sparsamer Haushaltsführung führte das zum Ergebnis, dass alle Schulden kontinuierlich abgebaut werden konnten und jetzt ein respektables Guthaben vorhanden ist. Über die Region hinaus hat Weiß den Ort mit der Realisierung des Energienutzungsplans bekannt gemacht, mit der Folge, dass bisher 65 Häuser mit klimafreundlicher Wärme aus dem Nahwärmenetz versorgt werden. Mit der Schaffung des Kinderspielplatzes und Unterstützung der Jugend in den Buden war Weiß immer ein jung gebliebener Ansprechpartner.

Der Zusammenhalt liegt ihm am Herzen

Darüber hinaus lag ihm besonders die Förderung des Gemeinschaftssinnes und den Willen zum Zusammenhalt innerhalb aller Ortsteile am Herzen. Eine künstlerisch gestaltete Urkunde mit einem passenden Spruch für den kommenden Ruhestand bildete das symbolische Zeichen des Dankes der ganzen Gemeinde.

Mit dem alles aussagenden Sprichwort: „Hinter jedem erfolgreichen Mann steht auch eine verständnisvolle Frau“ erwähnte Rampp auch seine Frau Sieglinde, die ihm stets den Rücken freihielt, Verständnis auf viel Verzicht zeigte und ein offenes Ohr für manche Alltagssorgen der Bürger hatte. Lobende Worte für die harmonische Zusammenarbeit im Ratsgremium fand Zweiter Bürgermeister Hans Jürgen Kolb und brachte den Dank mit einer Fotocollage und einem Zuschuss für ein E-Bike zum Ausdruck.

Äußerst zuverlässig und gewissenhaft bezeichnete Rampp die Schriftführerin Ulrike Huber, die sechs Jahre den Verlauf der Sitzungen protokollierte. Ihre stets freundliche Art wusste das gesamte Gremium sehr zu schätzen und zum Abschied „möge das Geschenk in Form eines „Gute-Laune-Lichtes“ an die Zeit mit uns erinnern“, fügte Rampp an. Karl Weiß, sehr angetan über die Ehrung, bedankte sich und versprach, weiterhin mit Rat und Tat zur Verfügung zu stehen.

