vor 54 Min.

Kellerbrand in Mindelzell: Enten und eine Gans verenden

in Mindelzell kam es zu einem Kellerbrand. Dies meldet die Polizei in ihrem Bericht (Symbolbild).

Feuer in einem Haus in Mindelzell. Von welcher Ursache die Polizei derzeit ausgeht.

Kellerbrand in Mindelzell: Als die Bewohner eines Einfamilienhauses am Waldwinkel zu ihrem Haus zurückkehrten, nachdem sie dieses für knapp zwei Stunden verlassen hatten, stellten sie eine starke Rauchentwicklung fest. In einem Kellerraum, von dem aus der Kachelofen befeuert wird, war es zu einem Brand gekommen. Für sechs Enten und eine Ganz hatte das schlimme Folgen.

Vermutlich steht der Brand laut Polizei in Zusammenhang mit dem Anzünden des Kachelofens und der Lagerung von Anzündmaterial, das sich in der Nähe des Ofens befand. Ein technischer Defekt könne, so die Polizei weiter, nach ersten Erkenntnissen ausgeschlossen werden.

Aufgrund der starken Hitze- und Rauchentwicklung verendeten sechs Enten und eine Gans, die in dem Raum gehalten wurden. Obwohl die Bewohner und ein Nachbar noch Kleintiere aus dem Haus in Sicherheit brachten und für kurze Zeit dem Rauch ausgesetzt waren, blieben sie unverletzt.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit starken Kräften vor Ort. Der Sachschaden liegt nach einer ersten Einschätzung im mittleren fünfstelligen Bereich.

Mautkontrollsäule beschädigt

Ein bislang unbekannter Täter hat in den vergangenen Tagen die Mautkontrollsäule an der B 300 im Bereich von Thannhausen beschädigt. Der Unbekannte besprühte laut Polizei die Säule und die Glasscheibe zur Abdeckung der Erfassungseinheit mit schwarzer Farbe. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro.

25000 Euro Schaden bei Unfall

Am Donnerstag, gegen 7.20 Uhr befuhr eine 19-jährige Fahranfängerin die Angelina-Martin-Straße in Ursberg. Hierbei missachtete sie laut Polizei die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von ca. 25000 Euro. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Die zwei Beteiligten kamen mit leichten Verletzungen ins Klinikum Krumbach. Die Verkehrsregelung übernahm während der Unfallaufnahme die Werksfeuerwehr des Dominikus-Ringeisen-Werks. (zg)

Themen folgen