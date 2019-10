vor 57 Min.

Kindertheater gastiert im Amphitheater Mindelzell

In die Welt des „Kleinen Tigers“ und des „Kleinen Bärs“ entführt das Münchner Theater für Kinder im Amphitheater Mindelzell. Münchner Theater für Kinder

Janoschs „Oh wie schön ist Panama!“ mit dem Münchner Theater für Kinder gastiert bei Engelbert Schmid in Mindelzell.

Gibt es etwas Schöneres als leuchtende Kinderaugen? Das dachte sich Engelbert Schmid, als das Münchner Theater für Kinder auf ihn zukam und fragte, ob sie bei ihm im Amphitheater gastieren dürften. „Oh wie schön ist Panama“ von Janosch ist eine der wunderbarsten Kindergeschichten, und auch die Lieblingsgeschichte Schmids, der sie seinen Kindern unzählige Male vorgelesen hat, wie er in einer Presseerklärung schreibt.

Das Münchner Theater für Kinder ist ein professionelles Ensemble in München mit täglich wechselndem Programm. Die Schauspieler geben ihr Bestes, um Kinder und Erwachsene in eine andere Welt eintauchen zu lassen. Das Publikum darf gespannt sein auf die Darbietung der Welt des „Kleinen Tigers“ und des „Kleinen Bärs“ im Amphitheater Mindelzell. Der Intendant des Kindertheaters ist Regisseur Michael Tasche, der mit Musical Theaterstücken wie „Italia con amore“, „Susi – oder so – Kaiserin von Österreich“ und auch „Robin Hut König der Liebe“ das Amphitheater jedes Jahr gefüllt und die Gäste begeistert hat.

Das Kinderbuch von Janosch als Bühnenfassung

„Oh wie schön ist Panama“ ist eine liebevoll inszenierte Bühnenfassung des gleichnamigen Kinderbuchs von Janosch und verzaubert mit aufwendigen Kostümen und fantasievollem Bühnenbild die Besucher, ob klein oder groß.

Das Gastspiel ist am Sonntag, 20. Oktober, um 15 Uhr im Amphitheater in Mindelzell, Bellerweg 3. Einlass ab 14 Uhr. Für Kinder ab vier Jahren. Bei guter, trockener Witterung wird im Amphitheater gespielt, bei schlechter Witterung im Mindelsaal. (pm)

Karten gibt's bei den Mittelschwäbischen Nachrichten, Telefon 08282/9070, bei Engelbert Schmid, Telefon 08282 890412, per Mail engelbert-office@schmidhorns.com und an der Tageskasse des Amphitheaters.

