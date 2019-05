vor 19 Min.

Kita-Plätze: Welche Lösung die Stadt Krumbach anstrebt

Wie kann der Bedarf an Kita-Plätzen in Krumbach gedeckt werden. Bürgermeister Hubert Fischer hat im Gespräch mit unserer Redaktion die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten skizziert.

Betroffene Eltern verlangen konkrete Zusagen von der Stadtverwaltung. Warum Bürgermeister Fischer zuversichtlich ist, dass es eine ausreichende Zahl von Plätzen geben wird.

Von Monika Leopold-Miller und Peter Bauer

„Werden wir im Herbst sicher einen Kindergartenplatz für unser Kind haben?“ Diese Frage beschäftigt in Krumbach so manche Familie. Dass die Lage bei den Kindergartenplätzen zuletzt nicht rosig aussah, ist zwischenzeitlich vielen bekannt. Die Stadt versprach Abhilfe zu schaffen und hat inzwischen Vieles auf den Weg gebracht. „Wir haben es bis jetzt immer noch geschafft und werden es auch diesmal schaffen“, äußert sich Bürgermeister Hubert Fischer zuversichtlich.

Im Gasthof Munding trafen sich vor Kurzem mehrere besorgte Eltern, die sich zu einer Initiative zusammengeschlossen haben, mit einigen Vertretern des Krumbacher Stadtrats. Durch den Abend führte CSU-Stadträtin Gabriele Tuchel, gekommen waren auch die Räte Gerhard Weiß (2. Bürgermeister, CSU), Johanna Herold, Ursula Bader, Gerhard Ringler (alle CSU), Maximilian Behrends (JW/OL) und Hermann Mayer (SPD).

Unter den Eltern waren auch Carmen und Matthias Legat. Sie haben zwei Söhne (2016 und 2018 geboren). Wie Carmen Legat sagte, müsse sie bis Ende Mai ihrem Arbeitgeber definitiv mitteilen, dass sie im September wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren werde. Da sie jedoch bis zuletzt von der Stadt keine schriftliche Zusage für einen Kindergartenplatz habe, könne sie keine Zusage ihrem Arbeitgeber gegenüber machen. Die Eltern hätten in Krumbach alle Kindergärten abtelefoniert und überall Absagen erhalten, wie sie erzählen. Sie sind zwar froh, dass sich nun etwas bewege und die Stadt sehr bemüht sei, ausreichend Kindergartenplätze zur Verfügung zu stellen. „Aber ich brauche etwas Schriftliches“, betonte Carmen Legat.

Nach der Zusammenkunft mit den Eltern hat Gabriele Tuchel eine „Anfrage“ an die Stadtverwaltung gerichtet. Die Sorgen der anwesenden Eltern seien „nachvollziehbar“, betont Gabriele Tuchel. Sie bittet Bürgermeister Fischer und die Stadtverwaltung, bis Ende Mai die Fraktionen und die Öffentlichkeit zum Thema zu informieren. Dies sei wichtig, da die ursprünglich für Ende Mai angesetzte Stadtratssitzung ausfalle.

Angesprochen auf die Probleme der Familie Legat sagte Bürgermeister Fischer im Gespräch mit unserer Redaktion, dass ihm die Dringlichkeit dieses Falles bekannt sei. Nach seinen Aussagen sei der Familie ein Kindergartenplatz sicher. Schriftlich könne er es aber im Moment noch nicht zusagen, da noch Gespräche unter anderem mit Trägern, mit Planern und dem Landratsamt geführt werden müssten.

Auch andere Eltern warten auf einen Platz, wie bei dem Treffen zu hören war. „Ich müsste eigentlich schon arbeiten. Mein Arbeitgeber war bisher so kulant, dass ich noch zuhause bleiben konnte“, sagte eine Mutter, die ebenfalls auf einen Kindergartenplatz wartet.

Eltern sollen sich bei der Stadt melden

Fischer bat, dass sich alle Eltern, die einen Kindergartenplatz suchen und sich bisher noch nicht bei der Stadt gemeldet haben, dies umgehend nachholen und sich schriftlich (per E-Mail oder ein kurzes Schreiben) melden sollen.

Bei dem Treffen der Elterninitiative war von 60 Kindern die Rede, für die zuletzt noch keine Plätze zur Verfügung standen. Doch mit der nun gefundenen Lösung sollten alle Kinder untergebracht werden können, betonte Fischer. Auch Stadträtin Johanna Herold äußerte sich bei dem Treffen mit den Eltern zuversichtlich, dass alle etwa 60 betroffenen Kinder untergebracht werden können und die Stadt hier auf einem guten Weg sei.

Im Gespräch ist eine Erweiterung des evangelischen Kindergartens um zwei Gruppen. Kurzfristig könnten im evangelischen Gemeindehaus etwa 25 Kinder (eine Gruppe) untergebracht werden. In Niederraunau soll ab Februar/März 2020 in einem Interimsbau eine zusätzliche Gruppe mit rund 25 Kindern untergebracht werden. Das Rote Kreuz plant auf der freien Fläche zwischen dem Seniorenheim und dem Haus „Betreutes Wohnen“ einen Neubau für einen Kindergarten. Laut Fischer habe das Rote Kreuz angeboten, als Übergangslösung bis zur Fertigstellung des Neubaus eine Kindergartengruppe (rund 25 Kinder) ab Herbst im bestehenden Seniorenheim unterzubringen. Träger des neuen Kindergartens soll das Rote Kreuz sein, der Kindergarten könnte gemäß der Montessori-Pädagogik arbeiten. Laut Bürgermeister Fischer würden Gespräche geführt. Als Reserve würden dann noch zehn Plätze im Kindergarten in Breitenthal zur Verfügung stehen.

Zerschlagen hat sich die geplante Unterbringung in der jetzigen FOS/BOS. Laut Bürgermeister Fischer wären die nötigen Umbauarbeiten zu umfangreich. Nicht gut angekommen ist bei den Teilnehmern des Treffens, dass die Kirchengemeinde Maria Hilf in ihrem Pfarrheim keine Räumlichkeiten zur Verfügung stellt.

Ab dem kommenden Schuljahr haben Eltern ein zusätzliches Mitspracherecht bei der Einschulung ihrer Kinder – das bayerische Kultusministerium führt einen sogenannten „Einschulungskorridor“ ein. Dadurch kommen viele Kinder erst ein Jahr später in die Schule – und belegen dadurch ein Jahr länger einen Platz im Kindergarten. Wie groß deren Zahl in Krumbach ist, wusste Fischer zuletzt noch nicht. Wie der Grünen-Landtagsabgeordnete Maximilian Deisenhofer in einer Pressemitteilung erklärte, habe das Kultusministerium mitgeteilt, dass aufgrund des neuen Korridors bayernweit etwa 2800 Kinder nicht bereits 2019 eingeschult würden. Stattdessen würden sie, so Deisenhofer, in „aller Regel ein weiteres Jahr in Kindertagesstätten verbringen.“ Die Einführung des Korridors sei „überhastet“ gewesen.

Auch in der Nachbarschaft ein brisantes Thema

Wie brisant das Thema Kita-Plätze ist, zeigt ein Blick in die Nachbarschaft. Wer in die Krumbacher Umgebung blickt, der sieht aber auch, dass Krumbach mit dieser Problemlage keineswegs allein dasteht. Thannhausen, Aletshausen oder Dinkelscherben: Nicht selten haben die Kommunalpolitiker das Gefühl, von einem angestiegenen Bedarf an Kita-Plätzen regelrecht überrollt zu werden. Die Gemeinde Aletshausen wird eine Kindergartengruppe im Sitzungssaal des Gemeinderats unterbringen. In Dinkelscherben soll eine Gruppe in den Räumen der bisherigen Bücherei Platz finden. In Krumbach gab es zuletzt 498 Betreuungsplätze.

