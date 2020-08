vor 18 Min.

Klinik Krumbach ehrt treue Mitarbeiter

Was sich in Zeiten der Pandemie geändert hat und wer ausgezeichnet wurde

Es gab diesmal keinen alkoholfreien Sekt und auch kein Gebäck, denn in Zeiten der Corona-Pandemie hat sich nicht nur der Alltag in der Klinik Krumbach verändert. Auch die Ehrung treuer Mitarbeiter und die Verabschiedung von langjährigen Mitarbeitern in den Ruhestand lief mit Mund-Nase-Schutz und Abstand anders ab als gewohnt. Klinikvorstand Dr. Volker Rehbein wollte die Würdigung der Mitarbeiter aber trotzdem nicht einfach ausfallen lassen. Denn gerade in schwierigen Zeiten, so Rehbein, komme es nicht nur auf Ausstattung und Geräte an, „sondern vor allem auf die Menschen, die bei uns arbeiten.“

Beatmungsgeräte, Intensivbetten und noch mehr ist unabdingbar, um im Fall des Falles auch für eine größere Anzahl an Covid-19-Erkrankten gut gerüstet zu sein.

Die Pandemie sei in der Region bisher glimpflich abgegangen, sagte der Klinikvorstand, dafür seien alle dankbar. Rehbein würdigte Engagement und Treue von Ruth Helm, Hediye Karakus, Andrea Schremmer und Ina Siller, die er für ihr 25-jähriges Dienstjubiläum ehrte, und gratulierte Sieglinde Thalhofer und Anni Niederwieser zum 40-jährigen Dienstjubiläum. Ob wie Anni Niederwieser im Sekretariat des Klinikvorstands oder wie Hediye Karakus im Reinigungsdienst – „Jede und Jeder ist an seinem Platz unverzichtbar für die Klinik“, sagte Rehbein. In den Ruhestand verabschiedet hat die Klinik Krumbach Elwira Scheifel, Charlotte Rohrbacher, Elisabeth Frisch, Charlotte Enzensberger und Dietrich Balsing.

Vom „Krumbacher Spirit“, der ihn immer wieder begeistere, sprach der Chefarzt für Innere Medizin, Dr. Christian Vollmer, bei der Mitarbeiterehrung. Es sei schon eine Besonderheit der Klinik Krumbach, „dass jeder jedem hilft.“ Er rückte außerdem die jahrzehntelange Treue vieler Mitarbeiter in den Fokus.

Auch der Direktor Klinikmanagement Hermann Keller und der Personalratsvorsitzende Gerhard Schumertl, dankten den Geehrten für ihre Verbundenheit zur Klinik Krumbach gerade auch in einer Phase mit extrem vielen Veränderungen durch die Corona-Pandemie. (pm)

